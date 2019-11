Gewinnspiel - Wir versüßen euch die Adventssonntage mit unserer Weihnachtsverlosung

Ho, ho, ho – Es ist mal wieder soweit! Weihnachten steht vor der Tür und bald werden im ganzen Land wieder fleißig Adventskalendertürchen geöffnet. Wir wollten in diesem Jahr jedoch etwas Besonderes starten und haben keinen ganzen Kalender, sondern prall gefüllte Adventssonntage für euch!

Zu keinem Zeitpunkt im Jahr bietet es sich so hervorragend an, einmal „Danke“ zu sagen. Deshalb wollen auch wir von PlayCentral.de uns einmal richtig fett bei unseren Lesern und Leserinnen bedanken – mit vier Gewinnspielpaketen voller Gaming-Freude!

Unser Adventsgewinnspiel auf PlayCentral.de

Adventskalender kann jeder, dachten wir uns, und haben in diesem Jahr lieber die Qualität vor Quantität gestellt. Deshalb gibt es diesmal keine 24 Türchen, sondern vier, die wir dafür bis zum Rand mit tollen Gewinnen gefüllt haben.

An jedem Adventssonntag steht für euch also ein neues Gewinnspiel bereit, bei dem ihr einen oder mehrere mächtige Preis absahnen könnt, die alle anderen Weihnachtsgeschenke unter dem diesjährigen Weihnachtsbaum wahrscheinlich ziemlich blass aussehen lassen. Habt also vor allem die folgenden Daten genauer im Blick und markiert sie fett in eurem Kalender:

1. Dezember – 1. Advent

8. Dezember – 2. Advent

15. Dezember – 3. Advent

22. Dezember – 4. Advent

An diesen Tagen erscheint auf PlayCentral.de jeweils ein neues dickes Gewinnspielpaket, das nur darauf wartet von euch geöffnet zu werden. Jeweils sechs Tage bleiben euch anschließend, um an der Verlosung teilzunehmen.

Schaut also bald wieder bei uns vorbei, spätestens am kommenden Sonntag, denn dann feiern wir bereits den 1. Advent mit dem ersten grandiosen Preis! Bis dahin könnt ihr euch vielleicht bei jemanden bedanken, der euch wichtig ist (eine Umarmung tut es dabei natürlich auch). 😊

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wünschen euch bereits jetzt einen ruhigen und wundervollen Start in die Weihnachtszeit!

Euer PlayCentral-Team