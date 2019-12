Gewinnspiel - Der 2. Advent: Gewinnt einen erstklassigen Gaming-Chair von Nitro Concept!

Ho, ho, ho! Willkommen zur unserem zweiten Weihnachtsgewinnspiel. An diesem Adventssonntag wollen wir mit unserem Preis allerdings ein wenig an eure Gesundheit denken. Wie das wohl gemeint ist? Unbezahlte Kooperation mit Caseking

Wir kennen es doch alle: Der absolute Endgegner steht uns im Bosskampf gegenüber und jetzt wird es erst richtig ernst. Was machen wir? Wir setzen uns am besten an den Rand unserer durchgesessenen Couch oder unseres Holzstuhls aus Kindertagen, nehmen eine halbgekrümmte Haltung ein und machen den Drecksack platt!

Klingt erstmal nach einem guten Plan, die anschließenden Rückenschmerzen wollt ihr allerdings wirklich nicht erleben. Doch was tun, um als Gamer voll leistungsfähig zu sein und trotzdem die allgemeine Wirbelsäulen- und Po-Gesundheit zu erhalten? Genau! Wir setzten uns auf einen ergonomischen UND stylischen S300 EX Gaming Stuhl von Nitro Concepts in Carbon Black!

Der 2. Advent auf PlayCentral.de

Ihr wollt unbedingt mitmachen und den Stuhl im Wert von rund 270 Euro abstauben? Dann nehmt einfach an den Gleam-Aktionen unterhalb dieser Zeilen teil. Somit könnt ihr sogar mehrfach im Lostopf landen, um eure Chancen zu erhöhen:

2. Adventsgewinnspiel - Wir verlosen einen High-End-Gaming Chair von Nitro Concepts!

Wichtig: Das Gewinnspiel läuft bis zum nächsten Samstag, 14. Dezember 2019 um 12:00 Uhr! Der Gewinner wird anschließend von uns benachrichtigt.