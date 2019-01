Generation Zero - Releasetermin und Collector’s Edition enthüllt

THQ Nordic und die Avalanche Studios haben endlich den Releasetermin des Koop-Shooters Generation Zero enthüllt. Das kooperative Open-World-Actionspiel erscheint früher als erwartet und kommt in einer schicken Collector’s Edition daher.

In Generation Zero von den Avalanche Studios nehmen wir es im Schweden der 1980er Jahre, wahlweise alleine oder kooperativ mit vier Spielern, mit einer Invasion von Roboter-Gegnern auf. Jetzt haben die schwedischen Entwickler den finalen Releasetermin des Spiels verraten und die Collector’s Edition enthüllt.

Generation Zero Neuer Koop-Survival: Mensch gegen Maschine

Generation Zero startet Ende März

Mit dem erst kürzlich erschienenen Just Cause 4, dem Shooter RAGE 2 im Mai und Generation Zero haben die Avalanche Studios drei heiße Open World-Eisen im Feuer. In Generation Zero verschlägt es uns in eine gefährliche, offene Spielwelt, die im Schweden der 1980er Jahre die Zukunft und die Vergangenheit vereint.

Wie die Entwickler jetzt verraten haben, wird das Spiel bereits am 26. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Standard Edition wird für Xbox One und PlayStation 4 für 39,99 € und für PC für 34,99 € erhältlich sein. Außerdem erscheint der Titel in einer schicken Collector’s Edition, die mit einigen Extras aufwartet.

Die Collector's Edition wird bei ausgewählten Händlern für 79,99 € erhältlich sein und bietet folgende Inhalte:

Eine exklusive Premium Box

Das Spiel im Steelbook

Eine Stoffkarte der Spielwelt

Ein T-Shirt (Größe L)

Eine einzigartige „Generation Zero“-Version einer traditionellen Dalapferd-Statue

© THQ Nordic

Generation Zero wartet mit einem kompletten Tag-Nacht-Zyklus samt unvorhersehbarem Wetter auf und gibt euch einen dynamischen 80er-Jahre-Soundtrack aufs Ohr. Die Macher versprechen ein komplexes KI-Verhalten der Roboter, bei denen sich bestimmte Komponenten zerstören lassen.

Legen wir die Panzerung, Waffen oder die sensorische Ausstattung lahm, bleiben die Schäden permanent. Die Gegner behalten diese Verletzungen, bis wir ihnen wieder gegenüberstehen, egal ob das Minuten, Stunden oder Wochen später sein wird.

Crossplay Für Entwickler ein mögliches Kern-Feature der Next-Gen

Besonders bei großen Robotern ist kluges und taktisches Vorgehen unabdingbar und das wahlweise alleine oder im nahtlosen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Ab dem 26. März 2019 wissen wir also, ob Generation Zero das Zeug zum Koop-Survival-Überraschungshit hat.