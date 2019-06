Gears 5 - Xbox-Chef Spencer: PlayStation-Umsetzung von Gears 5 nicht ausgeschlossen

Bekannte Microsoft-Spiele könnten in Zukunft auch für Sony-Konsolen erscheinen - unter einer Bedingung.

In einem Interview mit Phil Spencer, dem Leiter der Xbox-Sparte von Microsoft, fragten die Kollegen von Kotaku, ob er sich Umsetzungen bekannter Xbox-Marken wie Gears 5 für PlayStation vorstellen könne. Seine Antwort fiel erwartungsgemäß zurückhaltend aus, doch ist zwischen den Zeilen eine bejahende Tendenz erkennbar.

Xbox Live als Voraussetzung

Spencer hält Cross-Plattform-Funktionalitäten und möglichst hohe Reichweiten demnach für wichtige Aspekte. Gleichzeitig sei für ihn ein plattformübergreifender Dienst essenziell, der Kontaktlisten, Errungenschaften, Cloud-Spielstände und weitere Merkmale global zur Verfügung stellt, also unabhängig von dem System, auf dem man einen Titel gerade spielt.

Mit anderen Worten: Bevor Microsoft grünes Licht für eine PlayStation-Umsetzung von „Gears 5“ und anderen Marken gibt, müsste Sony zunächst den Weg für Xbox Live auf seinen Konsolen freimachen. Apple, Google und Nintendo hat man diesbezüglich bereits überzeugt - Entwickler können Xbox Live in Form einer Art Middleware für Portierungen auf Android, iOS oder Switch verwenden.

Gears 5 ist auf Basis der Unreal-Engine beim Studio The Coalition in Arbeit und erscheint voraussichtlich am 10. September 2019 für PC sowie Xbox One.