Gears 5 - Schauspieler Dave Bautista ist im Spiel, neues Gameplay aus der Kampagne

In der kommenden Woche erscheint der Actionkracher „Gears 5“ für PC und Xbox One. Wie nun bekannt wurde feiert Schauspieler Dave Bautista im Multiplayer-Modus offenbar einen Auftritt, während neues Gameplay aus der Solo-Kampagne auf das Abenteuer einstimmt.

Actionfans dürfen sich mit Gears 5, das am 10. September für PC und Xbox One erscheint, auf ein absolutes Highlight freuen. Wie jetzt bekannt wurde, hat der ehemalige WWE-Star und Schauspieler Dave Bautista eine Rolle im Multiplayer-Modus des Spiels. Neues Gameplay aus der Kampagne liefert zudem einen Eindruck davon, was euch dabei erwartet.

Gears 5 Entwickler versprechen umfangreichste Kampagne in der Geschichte der Reihe

Dave Bautista in Gears 5

Dave Bautista dürften die meisten in seiner Rolle als emotionalen Muskelberg Drax in Guardians of the Galaxy kennen. Bautista ist selbst großer Fan der Third-Person-Shooter-Reihe und hat in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, die Hauptrolle in der Verfilmung von „Gears of War“ zu ergattern.

Allerdings ohne Erfolg. Um seine konstanten Bemühungen zu würdigen, entschied sich Entwickler The Coalition nun, dem ehemaligen Wrestler dafür einen Auftritt im neuesten Ableger zu spendieren.

Im Multiplayer von „Gears 5“ könnt ihr deshalb nun selbst in die Haut des US-Amerikaners schlüpfen, der euch in seiner Rolle als The Animal im Multiplayer-, Horde- und Escape-Modus zur Wahl stehen wird. Alles was ihr tun müsst, um den kostenlosen Charakter freizuschalten, ist zwischen dem 15. September und 28. Oktober „Gears 5“ zu spielen.

Frisches Gameplay aus der Kampagne

Zudem zeigt Microsoft frisches Gameplay aus dem zweiten Akt der Kampagne von „Gears 5“, um euch von den spielerischen und technischen Qualitäten des Shooters zu überzeugen. Wie wir bereits wissen, wartet das Spiel mit der umfang- und abwechslungsreichsten Kampagne in der Geschichte der Reihe auf. Die Story knüpft hierbei direkt an die Geschehnisse des Vorgängers an, Vorkenntnisse sind allerdings nicht zwingend notwendig.

Im Spiel hat der Schwarm die Roboterarmee der Koalition unter seine Kontrolle gebracht, um die Städte der Menschen anzugreifen. In der Rolle von Kait Diaz macht ihr euch auf die Suche nach der Wahrheit.

Gears 5 Splitscreen-Unterstützung für ein gemeinsames Spielerlebnis auf dem PC

Erscheinen wird „Gears 5“ am 10. September für PC und Xbox One und ist zum Release Bestandteil der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass. Dank Xbox Play Anywhere-Kompatibilität könnt ihr eure Spielstände auf beiden Systemen nutzen, Crossplay zwischen den Plattformen ist ebenfalls möglich. Käufer der Ultimate Edition dürfen bereits am kommenden Freitag in das Spiel starten.