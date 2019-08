Gears 5 - Preload gestartet, Startzeit und Launch-Maps bekannt

Microsofts exklusive Third-Person-Shooter-Reihe geht in knapp zwei Wochen mit „Gears 5“ in die nächste Runde. Käufer der Ultimate Edition dürfen allerdings deutlich früher loslegen. Wir verraten euch alles, was ihr zum Release des Action-Titels wissen müsst.

Anfang September erscheint mit Gears 5 der neueste Ableger der Shooter-Reihe für Windows-PC und Xbox One. Wir machen euch fit für den Release und liefern euch alle Infos zum Preload, zur Server-Startzeit und den zum Launch verfügbaren Multiplayer-Karten.

Gears 5 Microsoft stellt limitierte Xbox One X-Konsole vor

Gears 5 Preload gestartet

Wer pünktlich zur Veröffentlichung am 10. September loslegen will, kann „Gears 5“ bereits jetzt im Microsoft Store herunterladen. Habt ihr das Spiel auf dem PC oder der Xbox One vorbestellt, könnt ihr die notwendigen Spieldateien bereits jetzt downloaden und zum Release direkt loslegen. Knapp 58 GB wiegt der Download des Spiels.

Käufer der teureren Ultimate Edition dürfen bereits am Abend des 05. September starten. Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate erhalten die ultimative Version von „Gears 5“ übrigens ohne Zusatzkosten. Die Server des Multiplayer-Modus gehen ebenfalls pünktlich zum Start der Ultimate Edition online. Laut Microsoft-Store wird die Version um 21:00 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Diese Multiplayer-Maps gibt es zum Start

Neben einer umfangreichen Kampagne, die sich diesmal allerdings nicht im Koop-Modus absolvieren lässt, wartet „Gears 5“ erneut mit zahlreichen Mehrspieler-Optionen auf. Zum Start des Spiels stehen euch darin insgesamt elf Karten zur Wahl, sieben für den klassischen Multiplayer und vier für den brandneuen Escape-Modus.

Multiplayer

Asylum

Bunker

District

Exhibit

Icebound

Training Grounds

Vasgar

Escape-Modus

The Hive

The Descent

The Gauntlet

The Mines

Gears 5 Erste Szenen aus dem Horde-Mode lassen es krachen

Zudem wartet „Gears 5“ mit fünf weiteten Maps auf, die nicht Bestandteil des Matchmaking-Systems sind und euch nur in privaten Lobbies zur Verfügung stehen:

Dam

Forge

Foundation

Harbor

Reclaimed

Die zuständigen Entwickler von The Coalition haben bereits bestätigt, „Gears 5“ langfristig mit neuen Inhalten versorgen zu wollen. Neben neuen Karten soll es zudem einen umfangreichen Map-Editor geben, mit dem ihr in einfachen Schritten eure eigenen Karten zusammenschustern könnt.