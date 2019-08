Gears 5 - Microsoft stellt limitierte Xbox One X-Konsole vor

Pünktlich zum Release des Third-Person-Shooters „Gears 5“ wird Microsoft eine limitierte Xbox One X-Konsole im Look des Spiels veröffentlichen. Die schicke Sonderedition kommt zudem mit allen Serienteilen daher.

Am 10. September geht Microsofts legendäre Shooter-Reihe mit Gears 5 in die nächste Runde. Zum Release wird es auch eine limitierte Sonderedition der Xbox One X geben, die die Redmonder jetzt vorgestellt haben.

Gears 5 Splitscreen-Unterstützung für ein gemeinsames Spielerlebnis auf dem PC

Die Gears 5 Limited Edition vorgestellt

Wer „Gears 5“ im September auf der Konsole erleben will, erhält mit dem neuen Xbox One X Gears 5 Limited Edition Bundle die Möglichkeit dazu, das Microsoft jetzt offiziell angekündigt hat.

Die limitierte Konsole wird ab dem 06. September exklusiv im Microsoft Store erhältlich sein und mit 499,99 Euro zu Buche schlagen. Für den Preis erhaltet ihr die Xbox One X-Konsolen im besonderen „Gears 5“-Design.

Das Design orientiert sich am eisigen Setting des Third-Person-Shooters, zusätzlich wartet das Bundle mit einem einzigartigen Controller in der Kait Diaz Limited Edition auf, der für rund 65 Euro auch separat erhältlich sein wird. Obendrauf spendiert euch Microsoft neben der rund 80 Euro teuren Ultimate Edition von „Gears 5“ auch die digitalen Vollversionen jeglicher Vorgänger.

Hier noch einmal alle Inhalte des Bundles im Überblick:

Xbox One X im Gears 5 Frost-Design

Xbox-Controller Kait Diaz Limited Edition

Gears 5 Ultimate Edition als Download

Gears of War Ultimate Edition als Download

Gears 2, 3 und 4 als Download

1 Monat Xbox Live Gold

1 Monat Xbox Game Pass

Gears 5 Xbox-Chef Spencer: PlayStation-Umsetzung von Gears 5 nicht ausgeschlossen

Erscheinen wird „Gears 5“ am 10. September für Xbox One und PC. Der Third-Person-Shooter ist zudem direkt zum Release in der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass enthalten und kann dank Xbox Play Anywhere-Kompatibilität auf beiden Systemen verwendet werden.