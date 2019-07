GameStop - Neue Pläne umfassen Retro-Shops und weitere Ideen

GameStop wird in Zukunft einiges anders machen. In der aktuellen Pressemeldung bestätigen sie ihre ersten Schritte. Es soll neuartige Filialen geben, die mit neuen Konzepten auftrumpfen und den Spielern die Produkte näher bringen.

GameStop, der Retail-Store für Videospiele und Merchandise aus dem Gaming-Bereich, hat bekannt gegeben, was sie in der Zukunft so alles vorhaben. Die Pläne umfassen sogar ganz neue Formen der Geschäfte.

Retro-Gaming und mehr Piloten in Planung

Das Unternehmen wird mit R/GA zusammenarbeiten, die ihnen beim Entwurf neuer GameStop-Filialen helfen. Vorerst wird getestet, doch im Fokus stehen „neue Wege“, die den Interessenten die Spiele näher bringen sollen, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Die Geschäfte sollen also eine „einzigartige Aufmachung und einen bestimmten Zweck“ erfüllen.

Dabei liegt der Fokus wohl auf unterschiedlichen Ideen. Auf der einen Seite wären da kompetitive Spiele und Esports-Ligen. Und auf der anderen Seite gibt es Geschäftsideen, die den Retro-Markt und deren Hardware in den Vordergrund rücken.

Die Piloten für diese Läden wird es nur innerhalb eines ausgesuchten Marktes geben. Wo das genau sein wird, ist bis jetzt noch unklar.

GameStop Verbucht enormen Verlust von 673 Millionen US-Dollar in 2018

Verwunderlich erscheint dieses Vorgehen nicht, immerhin hat der neue CEO George Sherman nach der Einstellung vor einiger Zeit verlauten lassen, dass er GameStop einer großen Transformation unterziehen wolle.

Doch schlussendlich bleibt es abzuwarten, welche Ideen positiv vom Markt und den Kunden aufgenommen werden und welche wieder verworfen werden. Wenn die ersten Shops in Deutschland eröffnet werden, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

