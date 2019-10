Gamesplanet - Sichert euch die Fallout-Reihe ab heute zum Sparpreis

Heute startet eine „Fallout“-Promo auf Gamesplanet, die euch satte Rabatte auf die ikonische Dystopie-Reihe aus dem Hause Bethesda ermöglichen. Für „Watch Dogs“- und „Call of Duty“-Fans ist allerdings ebenso etwas dabei.

Gamesplanet hat wieder die Spendierhosen an und so landen in dieser Woche einige Hochkaräter im Sale-Bereich der Plattform, die vor allem „Fallout“-Freunde begeistern könnten. Schließlich sind bei der Aktion die aktuellsten, aber auch nostalgischsten Titel der Reihe mit dabei.

Hier geht’s zum Fallout-Sale!*

Zur besseren Übersicht haben wir hier noch einmal die Highlights aufgeführt:

Günstige Alternativen

Kein „Fallout“-Fan? Dann ist vielleicht „Watch Dogs 2“ etwas für euch? Immerhin erwartet uns bald der Nachfolger zum Spiel und da wäre ein wenig Vorbereitung wahrscheinlich nicht schlecht:

Die Angebote laufen vom heutigen 22. Oktober bis zum 27. Oktober 2019.

Für alle anderen steht nach wie vor Call of Duty: Modern Warfare zu einem vergünstigen Vorbestellerpreis zur Verfügung. Und da heute der Preload ins Haus steht, wäre das laufende Angebot nicht zu verachten:

Gamesplanet Call of Duty: Modern Warfare vergünstigt vorbestellen!

Call of Duty: Modern Warfare Alle wichtigen Infos zum Preload-Termin, zur Startzeit und Größe

© Gamesplanet

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.