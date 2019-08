gamescom 2019 - Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 präsentiert sich in düsterem RTX Trailer

Vampir- und Rollenspielfans fiebern bereits dem ersten Quartal 2020 entgegen, denn dann erscheint mit „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ endlich der Nachfolger des Kult-Rollenspiels aus dem Jahr 2004. Pünktlich zur gamescom 2019 versorgt Publisher Paradox Interactive den Titel mit einem neuen Trailer.

Anfang 2020 schlüpfen wir in „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ erneut in die Haut eines Vampires, den wir vor Spielbeginn selbst zusammengeschustert haben. Doch auch unsere gewählte Vorgeschichte soll enorme Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf haben.

Wie bereits der gefeierte Vorgänger bekommen wir es im RPG mit verschiedenen Vampir-Clans zu tun, die unterschiedliche Anforderungen an uns stellen und verschiedene Herangehensweisen ermöglichen.

Allzu viel ist über die Handlung von „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ bislang nicht bekannt, allerdings wird das Spiel auf der gamescom 2019 ebenfalls vertreten sein. Die PC-Fassung des Rollenspiels, das auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird, präsentiert sich nun in einem brandneuen Trailer.

Dieser stellt die Raytracing-Features des Spiels vor, die das virtuelle Seattle im Spiel zum Leben erwecken werden und für besonders realistische Reflexionen auf den Untergründen und Särgen sorgen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang noch nicht.