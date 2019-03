gamescom 2019 - Top-Ergebnis in der Early-Bird-Phase: Erste Aussteller bekannt!

Auf der gamescom 2019 wird wieder allerlei geboten und es gilt vieles zu entdecken, zu testen und zu bestaunen. Bereits im Februar sicherten sich die ersten Aussteller ihren Platz in den Hallen, dieses Jahr sogar zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Nun ist eine Liste mit den ersten Ständen veröffentlicht worden.

Es sind noch einige Monate hin, ehe die Messehallen in Köln ihre Türen und Tore öffnen werden, doch im August hat das Warten ein Ende. Aussteller konnten sich schon im Februar zu vergünstigten Konditionen einen Stand sichern. Wer bereits im Rahmen der Early-Bird-Phase zuschlug und auf der gamescom 2019 vertreten sein wird, verrät eine veröffentlichte Liste.

gamescom 2019 Doch kein Umzug: Messe bleibt in Köln

Große Publisher vertreten, doch einige fehlen?

Wie gewohnt sind zahlreiche Branchengrößen aus dem Gaming- und Hardware-Bereich vertreten, allerdings fehlt von Activision Blizzard, Epic Games oder Sony Interactive Entertainment bislang jede Spur. Nachdem bekannt wurde, dass Sony nicht auf der E3 2019 vertreten ist, bleibt die Frage offen, ob Sony in Köln vor Ort sein wird. Das „Fehlen“ ist zu diesem Zeitpunkt allerdings nichts Ungewöhnliches. Oft werden Umfang und Art der gamescom-Teilnahme kurzfristig bekannt gegeben.

Bisherige Aussteller Games:

2K Games

AK Tronic

Amazon Games

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom

Deep Silver (Koch Media)

Electronic Arts

Facebook

Kalypso Media

Microsoft / Xbox

Nintendo

Square Enix

THQ Nordic

Turtle Entertainment/ ESL

Ubisoft

Wargaming

Youtube Gaming

Bisherige Aussteller Hardware:

Alternate

Caseking

DXRacer

Gigabyte Technologies

Medion

Razer

Trust Gaming

gamescom 2019 Ticket-Shop eröffnet: Karten werden wieder teurer

Neuerungen, E-Sports und Pavillons

Dieses Jahr kann man sich auf der gamescom über einen neu konzipierten Indie-Bereich freuen. „Look & Feel“ ist das Thema wodurch sich der Bereich von dem restlichen Entertainment-Bereich abheben soll. Dort haben auch kleinere Entwickler die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen. Durch Turtle Entertainment kommen außerdem Esports-Fans auf ihre Kosten.

Zu einem weiteren Highlight gehören die Länder-Pavillons. Bisher seien zwölf Stück fest eingeplant. Vertreten sind Argentinien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Korea, Malta, Polen, Schweden, Singapur, Spanien und die USA.

Die Spielemesse findet vom 20. - 24. August in Köln statt. Habt ihr euch schon Tickets gesichert? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.