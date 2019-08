gamescom 2019 - Die Tickets für die Opening Night Live sind bereits ausverkauft!

Nicht einmal 24 Stunden hat es gedauert und schon sind die Ticket für die Opening Night Live ausverkauft. Die Karten für die Eröffnungsshow der gamescom 2019 waren offenbar mehr als beliebt.

Erst gestern haben die Veranstalter der gamescom 2019 den Ticketverkauf für das in diesem Jahr erstmalig stattfindende Eröffnungsevent gestartet. In nur wenigen Stunden waren die über 1.000 Tickets für die Opening Night Live-Show bereits komplett vergriffen.

gamescom 2019 Opening Night Live mit Hideo Kojima und Weltpremieren, Tickets jetzt verfügbar!

Die Online-Alternative

Wer nicht unter den glücklichen Ticket-Besitzern weilt, kann sich die große Eröffnungsshow trotzdem ansehen, nämlich per Livestream. Am Montag, dem 19. August 2019, startet das Event um 20:00 Uhr in Köln und kommt ab diesem Zeitpunkt kommt ihr ebenso via Internet in den Genuss der Opening Night Live.

Was ist die Opening Night Live-Show?

Die Opening Night Live findet in diesem Jahr das allererste Mal am Abend vor offiziellen Start der gamescom 2019 statt. Auf der Bühne sollen dabei einige Weltneuheiten kleinerer und großer Titel präsentiert und die neusten Informationen der Gaming-Welt bekanntgegeben werden. Sogar namhafte Gäste hat die Show zu bieten, unter anderem wird Hideo Kojima anwesend sein und moderiert wird das Ganze von Geoff Keighley, dem Gründer der „The Game Awards“.

gamescom 2019 Alle Infos über Aussteller, Zeiten und Partys