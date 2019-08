gamescom 2019 - Sony mit Death Stranding, Final Fantasy 7 Remake, CoD: Modern Warfare und mehr auf der Messe

Sony mischt die gamescom 2019 auf! Unter anderem könnt ihr „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Final Fantasy 7 Remake“ am PlayStation-Stand anspielen. Zudem gibt es exklusive Einblicke in „Death Stranding“ im Gameplay-Kino.

Bereits nächste Woche öffnet die gamescom 2019 ihre Pforten und als einer der letzten großen Publisher gibt nun auch Sony sein Line-up für die weltgrößte Gaming-Messe bekannt.

Sony auf der gamescom 2019

Der Publisher-Riese kommt mit vollgepackten Koffern nach Köln und bringt unter anderem den kommenden Kojima-Hit Death Stranding mit, zu dem sich neues Gameplay in einem eigens dafür errichteten Kino in den Messehallen bestaunen lässt. Selbst Hand an die Controller anlegen könnt ihr dagegen bei Titeln wie dem Final Fantasy 7 Remake oder Call of Duty: Modern Warfare. Trotz Activisions diesjähriger Abwesenehit kommen die Fans der Shooter-Reihe also doch nicht zu kurz.

Diese Games findet ihr beim Messestand von Sony auf der gamescom 2019:

PS Plus-Lounge und große Bühne

Exklusiv für PS Plus-Abonennten wird dieses Jahr eine eigene Lounge geboten. Dort kann man sich vom regen Messetrubel mal erholen. Die PS Plus-Mitgliedschaft muss dafür zum Zeitraum des Messebesuchs aktiv sein.

Dieses Jahr bringt Sony wieder die große PlayStation-Bühne zurück, auf der unter anderem das Finale des FIFA 19 Cologne Cups ausgetragen wird. Zudem wird weiteres Programm zu sehen sein.