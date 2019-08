gamescom 2019 - Das sind die ersten Gewinner des gamescom Awards

Die ersten Gewinner des gamescom Awards 2019 stehen fest. Im Rahmen der gamescom Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley, wurden die gamescom awards in insgesamt neun Genre- und fünf Plattform-Kategorien verliehen.

Auch auf der gamescom 2019 darf der alljährliche gamescom Award nicht fehlen. Mehr als 160 Einreichungen gingen beim Awardbüro ein, das auch in diesem Jahr von der Stiftung Digitale Spielekultur geleitet wird. Während der gamescom: Opening Night Live wurden die ersten 14 Preise verliehen.

Die ersten Gewinner des gamescom Awards

Bereits einen Tag vor dem offiziellen Start der gamescom 2019 wurden die ersten Auszeichnungen verliehen. Die weiteren Awards folgen dann am gamescom-Samstag, den 24. August 2019, ab 15:30 Uhr im IGN@gamescom now studio.

Doch schon jetzt legte sich die Jury aus deutschen und internationalen Gaming-Journalisten, YouTubern und weiteren spielaffinen Menschen auf insgesamt neun Genre-Sieger und fünf Plattform-Kategorien fest.

So konnte sich der kreative Spielebaukasten „Dreams“ von Sony Interactive Entertainment über ganze zwei Awards freuen. Nachfolgend liefern wir euch einen Überblick über alle Gewinner.

Gewinner des gamescom Awards 2019

Kategorie: Genre

Best Action Adventure Game

Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Best Action Game

DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Best Family Game

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Best Racing Game

Grid, Codemasters

Best Role Playing Game

Wasteland 3, Koch Media

Best Simulation Game

Planet Zoo, Frontier

Best Sports Game

Roller Champions, Ubisoft

Best Strategy Game

Desperados III, THQ Nordic

Most Original Game

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Kategorie: Plattform

Best Microsoft Xbox One Game

Gears 5, Microsoft

Best Nintendo Switch Game

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

Best Sony PlayStation 4 Game

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Best Mobile Game

Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames

Best PC Game

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft