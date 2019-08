gamescom 2019 - Die Nominierten des gamescom awards 2019 stehen fest

Auf der gamescom Opening Night Live wird bereits ein Teil der diesjährigen gamescom Awards in verschiedenen Kategorien verliehen. Die dafür Nominierten stehen nun fest.

Deutsche und internationale Gaming-Journalisten, YouTuber und weitere spielaffine Menschen haben sich in einer Jury zusammengefunden und aus über 160 Einreichungen die Nominierten für den gamescom award 2019 ausgewählt.

Insgesamt gibt es 28 verschiedene Kategorien, in denen eine Auszeichnung verliehen wird. Vom 20. bis zum 23. August habt ihr sogar die Möglichkeit in den Fan-Kategorien abzustimmen, unter anderem für Best Booth, Best eSport Experience und Best Streamer/Let’s Player.

Die Liste der Nominierten

Wir haben euch einmal die Titel aufgeführt, die einen Preis mit nach Hause nehmen könnten:

Kategorie: Genre

Best Action Adventure Game

Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

Best Action Game

Borderlands 3, 2K

DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Marvel’s Avengers, Square Enix

Best Family Game

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Luigi's Mansion 3, Nintendo

Best Racing Game

Grid, Koch Media

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Need for Speed Heat, Electronic Arts

Best Role Playing Game

Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Nintendo

Wasteland 3, Koch Media

Best Simulation Game

Barotrauma, Daedalic Entertainment

NBA 2K20, 2K

Planet Zoo, Frontier

Best Sports Game

EA SPORTS FIFA 20, Electronic Arts

eFootball PES 2020, Konami

Roller Champions, Ubisoft

Best Strategy Game

Age of Empires II: Definitive Edition, Microsoft

Desperados III, THQ Nordic

Foundation, Polymorph Games

Most Original Game

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Felix The Reaper, Daedalic Entertainment

Kategorie: Plattform

Best Microsoft Xbox One Game

Bleeding Edge, Microsoft

Borderlands 3, 2K

Gears 5, Microsoft

Best Nintendo Switch Game

Luigi's Mansion 3, Nintendo

Pokémon Schwert und Pokémon Schild,Nintendo

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

Best Sony PlayStation 4 Game

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Best Mobile Game

Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Lock's Quest, HandyGames

Best PC Game

Borderlands 3, 2K

DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft

So stimmt ihr für die Fan-Kategorien ab

Solltet ihr ebenfalls etwas mitmischen wollen und für eure Fan-Favoriten abstimmen wollen, könnt ihr dies vom Messestart bis zum gamescom-Freitag, den 23. August, tun, indem ihr mit dem gamesbot über WhatsApp chattet. Speichert euch die Rufnummer +49 1579 24 700 97 ab und nennt dort euren jeweiligen Wunschsieger.

Alle verbliebenen Award-Gewinner der Jury-Kategorien (unter anderem: Heart of Gaming, Indie Award, Best Games Company) und der Fan-Kategorien (unter anderem: "Most Wanted“ Consumer Award und die oben genannten) werden am Samstag, 24. August, ab 15:30 Uhr in einem Livestream des IGN@gamescom now-Studios bekannt gegeben.