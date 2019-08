gamescom 2019 - Neuer Sci-Fi-Shooter Disintegration präsentiert sich im ersten Gameplay

Während der gamescom: Opening Night Live wurde ein neuer Science-Fiction-Shooter angekündigt. „Disintegration“ von Entwickler V1 Interactive wurde zudem mit einem ersten Gameplay-Trailer bedacht und soll im kommenden Jahr erscheinen.

Eine von vielen spannenden Weltpremieren der Eröffnungsfeier zur gamescom 2019 stellt der Sci-Fi-Shooter Disintegration dar, der im kommenden Jahr erscheinen wird. Ein erster Gameplay-Trailer verrät schon jetzt, was euch im Spiel erwartet.

Darum geht’s in Disintegration

„Disintegration“ ist der Debüt-Titel von Entwickler V1 Interactive und wird von den Machern als AAA-Indie-Titel beschrieben. Der Umfang soll also recht überschaubar ausfallen, aber dennoch mit einer hohen Qualität aufwarten, die es mit großen Blockbustern aufnehmen kann.

Immerhin werkeln in dem neuen Entwicklerstudio einige große Namen der Branche, die sich zuvor unter anderem für die „Halo“-Reihe, „SOCOM: US Navy Seals“ und „Destiny“ verantwortlich zeigten.

Der Shooter ist in der nahen Zukunft angesiedelt, in der es Wissenschaftlern gelang, das menschliche Gehirn zu extrahieren und in einen Roboter-Körper einzupflanzen. Was ursprünglich als temporäre Lösung gedacht war, entwickelte sich schnell zu einer echten Bedrohung für die Menschheit.

So spielt sich Disintegration

In „Disintegration“ dreht sich alles um die sogenannten Gravehikel. Dabei handelt es sich um schwer bewaffnete Kampfmaschinen, mit denen ihr aus der Luft eure Bodentruppen befehligen und selbst Feinde aufs Korn nehmen könnt.

Die Entwickler versprechen eine spannende Einzelspielerkampagne und einen dynamischen PvP-Modus, in dem ihr gegen andere Piloten und ihre Bodenteams antretet. Auf den ersten Blick erinnert das Gameplay ein wenig an eine spannende Mischung aus Shooter und Strategiespiel.

Der Multiplayer soll drei verschiedene Spielmodi bieten, die auf abwechslungsreichen Karten angesiedelt sind. Zur Wahl stehen euch darin verschiedene Crews, die mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Loadouts aufwarten. Erscheinen wird „Disintegration“ im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One.