gamescom 2019 - EA ohne eigener Pressekonferenz auf der Messe

Electronic Arts wird im Rahmen der gamescom 2019 keine eigene Pressekonferenz veranstalten. Sämtliche Ankündigungen sollen im Rahmen der gamescom opening night getätigt werden.

Update, 19:00 Uhr:

Electronic Arts hat bestätigt, keine eigene Pressekonferenz veranstalten zu wollen. Alle Ankündigungen sollen am Montagabend im Rahmen der „gamescom opening night live“ stattfinden, wie das Unternehmen bestätigte.

Originalmeldung:

Von der Spielemesse E3, die jährlich im Convention Center in Los Angeles stattfindet, sind wir die verschiedenen Pressekonferenzen gewohnt, die von Sony, Microsoft und Co. im Vorfeld veranstaltet werden.

Die gamescom hingegen verbinden wir weniger mit großen Präsentationen, sondern eher mit riesigen Ständen in der Entertainment Area und entsprechend langen Schlangen. Doch möglicherweise wird Publisher und Entwickler Electronic Arts in diesem Jahr eine eigene Live-Veranstaltung auf die Beine stellen und in diesem Rahmen der Community neue Updates zu aktuellen und kommenden Titeln präsentieren.

EA mit einer Presekonferenz?

Diese Infos stammen von einer Fan-Seite, die sich auf EAs Fußballsimulation „FIFA“ fokussiert hat. Die EA Live Show soll demnach voraussichtlich am 20. August um 18:30 unserer Zeit stattfinden und verschiedene Überraschungen im Gepäck haben. Spieler, die nicht vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit dem offiziellen Livestream via Twitch und YouTube beizuwohnen.

FIFAPlay vermutet, dass wir während der Show unter anderem einen Gameplay-Trailer und neue Screenshots zu „FIFA 20“ präsentiert bekommen. Außerdem könnte der Karrieremodus offiziell enthüllt werden.

Doch wie sieht es mit anderen Spielen aus? Nicht nur „FIFA“-Fans dürften auf ihre Kosten kommen. Weitere Updates könnten „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und das neue „Need for Speed“ betreffen.

Sobald wir weitere Infos zu diesem Event haben, werden wir euch auf PlayCentral.de davon berichten.