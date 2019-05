gamescom 2019 - Blizzard sagt diesjährige Teilnahme ab

Die gamescom findet dieses Jahr ohne Blizzard statt. Das Unternehmen sagte die Teilnahme an der Messe überraschend ab und teilte in einer offiziellen Stellungnahme die Gründe dafür mit.

Die Spiele-Messe gamescom ist jedes Jahr ein Highlight für zahlreiche Gamer und eine Möglichkeit verschiedene Titel zu spielen, anzutesten, sich darüber zu informieren oder um Gleichgesinnte zu treffen. Blizzard war immer einer der größten Aussteller und stets gut besucht.

gamescom 2019 Neue Show zur Eröffnung angekündigt, Geoff Keighley moderiert

Doch in diesem Jahr verzichtet der US-Hersteller auf einen Stand, der unter anderem aus einer große Bühne bestand, auf der Präsentationen, Cosplay-Wettbewerbe, Konzerte und Turniere stattfanden. Wer also Neues zu Overwatch, World of Warcraft, Diablo und Hearthstone sucht, wird in diesem Jahr nichts anderes außer einem kleinen Merchandise-Stand vorfinden.

Blizzard möchte sich erst einmal auf aktuelle Spiele und Projekte konzentrieren

Das Unternehmen gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass man sich derzeit eher auf die aktuellen Spiele und künftige Projekte konzentrieren möchte.

gamescom 2019 Top-Ergebnis in der Early-Bird-Phase: Erste Aussteller bekannt!

„Weil wir uns dieses Jahr verstärkt auf die Entwicklung unserer aktuellen Spiele und zukünftiger Projekte konzentrieren möchten, werden wir auf der gamescom 2019 keinen Stand haben. Die gamescom ist eine wichtige Veranstaltung sowohl für die europäische als auch für die globale Gaming-Community und es wird uns dieses Jahr fehlen, die Spieler in Köln zu treffen. Ihr werdet trotzdem Blizzard Gear in der Shop-Area der gamescom 2019 kaufen können, und wir freuen uns darauf, in Zukunft wieder mit einem Stand auf der gamescom dabei zu sein. Wir können es außerdem kaum erwarten, weitere Details zu den Projekten bekannt zu geben, an denen wir gerade arbeiten, wenn die Zeit dafür reif ist“, so Blizzard.

Laut der Mitteilung ist es also kein endgültiges Aus für Blizzard auf der gamescom, künftig möchte der Hersteller wieder Teil der Messe sein.

Werdet ihr Blizzard auf der gamescom 2019 vermissen?