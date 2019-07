gamescom 2019 - Axel Voss zu Gast am Messe-Mittwoch

Auch sonst bietet der gamescom congress ein überaus buntes Programm: Bei der Neuauflage des „Debatt(l)e Royale“ diskutieren Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) über aktuelle Themen und stellen sich dabei auch den Fragen der Nutzer. Moderiert wird die Veranstaltung von Peter Smits und Melek Balgün. An anderer Stelle geht es um „Lernen mit Games“, das „Leben mit Games“, das „Recht und die Games“ und die „Zukunft mit Games“.

Voss, der vor allem als treibende Kraft der umstrittenen Urheberrechtsreform öffentlich bekannt wurde, soll einer Pressemitteilung zufolge am gamescom congress teilnehmen. Hierbei handelt es sich um eine Reihe an Präsentationen und Debatten, bei denen mehr als 100 Redner erwartet werden.

Nach dem erfolgreichen Wiedereinzug in das Europaparlament folgt ein Auftritt auf der größten Videospielmesse der Welt. Wie jetzt bekannt wurde, soll Axel Voss am 21. August 2019 auf der gamescom 2019 zu Gast sein.

