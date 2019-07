gamescom 2019 - Alle Infos über Aussteller, Zeiten und Partys

Die gamescom 2019 steht vor der Türe und erwartet euch mit jeder Menge Games und Attraktionen. Damit ihr nichts verpasst und über alles Bescheid wisst, haben wir euch die wichtigsten Events und Termine zusammengetragen.

Ab dem 21. August 2019 öffnet die gamescom in Köln erneut ihre Tore und erwartet tausende Fans von Videospielen. In den Messehallen habt ihr die Chance, kommende Spiele zu testen, (neue) Freunde zu treffen und einige tolle Cosplays zu entdecken.

Nicht zu vergessen sind außerdem die zahlreichen Goodies, die ihr mit nach Hause nehmen werdet. Vom Poster bis zum Plüschtier ist hier alles dabei. Wollt ihr euch nicht auf euer Glück verlassen, wartet eine ganze Halle voller Merchandise. Wir empfehlen ein frühes Stöbern, damit ihr den besten Merch abstauben könnt.

Öffnungszeiten und Bestimmungen

Die gamescom zieht sich über mehrere Tage und bietet Jung und Alt viel Entertainment rund um die bunte Welt der Videospiele. Damit ihr nichts verpasst, haben wir euch die Zeiten zusammengefasst.

gamescom 2019 Tickets für Samstag schon jetzt komplett ausverkauft

Öffnungszeiten:

Mittwoch (21. August): 10:00 Uhr - 20:00 Uhr

Donnerstag (22. August): 10:00 Uhr - 20:00 Uhr

Freitag (23. August): 09:00 Uhr - 20:00 Uhr

Samstag (24. August): 09:00 Uhr - 20:00 Uhr

Diese Zeiten gelten für alle Privatbesucher. Fachbesucher und Pressevertreter bekommen am Fachbesuchertag, den 20. August, ebenfalls Zutritt zur Messe. Wenn ihr eine Wildcard besitzt, ist auch das euer Tag.

Bitte beachtet: Babys und Kleinkindern bis 3 Jahre ist der Zutritt zur Messe untersagt. Eine Regelung, die wir gern positiv hervorheben. Derart viele Menschen und die Lautstärke sind nichts, was man kleinen Kindern antun sollte.

Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren zahlen übrigens keinen Eintritt. Bis zu einem Alter von 11 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter dabei sein. Ansonsten gilt wie immer der Altersnachweis, um für bestimmte Bereiche und Spiele zugelassen zu werden, wie der nächste Punkt beschreibt.

Altersbändchen

Wie in jedem Jahr solltet ihr euch die bunten Altersbändchen möglichst früh holen. Jede Farbe steht für eine gewisse Altersspanne, damit die Promoter vor Ort auf den ersten Blick erkennen, dass ihr (nicht) alt genug seid, um das gewünschte Spiel zu sehen.

Bis 12 Jahre - kein Bändchen nötig

12 Jahre - 16 Jahre - grünes Bändchen

16 Jahre - 18 Jahre - blaues Bändchen

ab 18 Jahre - rotes Bändchen

Die Bänder sind aus einem widerstandfähigen Material, sodass ihr sie während der Messezeiten eigentlich nicht verlieren könnt. Tragt es gut sichtbar am Handgelenk, dann gehen die Kontrollen ganz schnell.

© Foto: Koelnmesse

Indie Village

Die gamescom ist eine Messe, die alle Spiele huldigen möchte. Egal, ob groß oder klein. Deshalb gibt es in Halle 10.2. nun das Indie Village, in dem sich kleinere Entwickler und Spiele vorstellen können. Hier könnt ihr versteckte Perlen finden und in außergewöhnlichen Ideen stöbern.

Event-Area

Ganz neu ist 2019 die Event-Area, die in einer zusätzlichen Halle der Kölnmesse eröffnet. Hier geht es weiter mit tollen Aktionen auf einer Fläche von etwa 1,5 Fußballfeldern. Hier entsteht eine ganz neue Meet & Greet: Signing Area und viele Möglichkeiten, um zu chillen und zu essen. Der dazugewonnene Platz soll die Gänge etwas verbreitern und die Massen auseinanderziehen. Zudem möchten die Veranstalter jetzt Abendtickets anbieten, die für 7 Euro zu erwerben sind und für die letzten Stunden Einlass auf das Messegelände gewähren.

Die verschiedenen Bereiche / Areas auf der gamescom

Die gamescom verteilt sich auf viele Messehallen, in denen es unterschiedliche Dinge zu bestaunen gibt. Neben den Consumer Halls, die für die Besucher geöffnet sind, existiert außerdem ein Business-Bereich für alle Fachbesucher und Pressevertreter. Diese Hallen sind ohne entsprechendes Ticket nicht betretbar. Aber das macht gar nichts, denn ihr könnt auf der gamescom 2019 jede Menge erleben:

Für Familien besonders interessant ist der Family and Friends-Bereich. Hier können schon die Jüngsten ihren Spaß haben, Spiele austesten und sich sogar sportlich betätigen! In dieser Halle ist alles kindgerecht und animiert zum Mitmachen. Dort findet ihr außerdem einige Stände mit Essen und weniger überlaufene Stationen zum Ansehen und Ausprobieren.

In der Fanshop-Area schlägt das Merchandise-Herz vieler Gamer höher. Hier findet sich so gut wie alles: vom CD-Import aus Japan, bis hin zu T-Shirts und Losen aller Art. Könnt ihr schon den Duft neuer Yu-Gi-Oh!-Karten riechen?

Die Retro-Area hingegen lässt hingegen ältere Modelle aufleben und stellt Konsolen, Spiele und allerhand Zubehör in den Mittelpunkt. Wer in den Pixellook verliebt ist, kommt hier auf seine Kosten.

Das Cosplay Village ist der Treffpunkt für unzählige Anime-, Manga- und Videospielfans, die sich in mühevoller Kleinstarbeit wundervolle Kostüme geschneidert und gebastelt haben. Hier werden Fotos gemacht, Tipps und Tricks ausgetauscht sowie neue Ideen geholt. Außerdem findet ein Wettbewerb statt, bei dem auf der Bühne alle Kostüme präsentiert werden.

Die Entertainment Area ist das, was viele mit der gamescom verbinden: Riesige Hallen, in denen große und kleine Publisher auf Bühnen und mithilfe von Anspielstationen ihre neuesten Werke vorstellen. Hier gibt es lange Schlangen beim Anstehen, aber dafür belohnt euch eigentlich jeder Messestand mit einem coolen Goodie. Die Hallen 5 - 11 stehen als Entertainment Area allen Besuchern der Messe offen.

Im Gegensatz zu der Entertainment Area ist der Business Bereich nur für Fachbesucher geöffnet. Am Eingang gibt es zu jeder Zeit Kontrollen, damit nur Fachbesucher, Medienvertreter und Händler diesen Bereich betreten. Hier werden wir uns ebenfalls aufhalten und für euch die spannendsten News zu den Spielen der gamescom herausfinden.

© gamescom

Aussteller auf der gamescom 2019

Voll, voller, gamescom! Auch in diesem Jahr werden euch viele Aussteller aus aller Welt erwarten. Weit mehr als 1.000 verschiedene Stände werdet ihr begutachten können. Natürlich dürfen dabei die folgenden Namen nicht fehlen:

2K Games

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Deep Silver

EA

Facebook

Google

Microsoft

Nintendo

Sony / PlayStation

Square Enix

THQ Nordic

Ubisoft

Wargaming

gamescom 2019 Blizzard sagt diesjährige Teilnahme ab

Vor allem Microsoft will mit gut 200 Xbox-Spielstationen jede Menge Raum bieten, um die neusten Hits anzuspielen. Der neue Streaming-Service kommt hierbei nicht zu kurz.

Devcom

Die Devcom findet schon am Montag vor der gamescon statt. Es ist die offizielle Gamescom-Entwicklerkonferenz, bei der sich Branchenvertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen treffen. Investoren, Medienvertreter, Händler, Dienstleister und Pressevertreter tauschen sich hier aus. Wollt ihr daran teilnehmen, ist eine zusätzliche Eintrittskarte nötig. Das gamescom-Ticket reicht nicht aus.

Events und Partys während der gamescom 2019

Was lässt sich außerhalb des normalen Messetroubles während der gamescom 2019 erleben? Wir haben euch alle Events aufgelistet, an denen ihr teilnehmen könnt. Die Liste wird stetig aktualisiert, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und die heißesten Partys der Stadt nicht verpasst!

The Elder Scrolls Online Taverne

Fans von The Elder Scrolls Online können sich auch in diesem Jahr beim Community-Treff in der Taverne zur gamescom sammeln. Dort habt ihr die Möglichkeit, Matt Firor (Game Director), Rich Lambert (Creative Director), Mike Finnigan (Dungeon Lead) und Kai Schober (Community Manager) zu treffen. Sie warten darauf, mit euch über das Spiel oder Gott und die Welt zu plaudern.

Wo: Herbrand’s Ehrenfeld

Wann: 24.08.2019, ab 19:00 Uhr

Teilnahmebedingungen & Besonderheiten:

Einladung nötig

Mindestalter: 18 Jahre

Verpflegung inklusive

Um teilnehmen zu können, müsst ihr eine E-Mail an community_de@bethsofteurop.com mit dem Betreff „ESO Tavern Cologne“ schicken. Dort gebt ihr euren kompletten Namen an und die Plattform, auf der ihr ESO spielt. Solltet ihr einen der begrenzten Plätze ergattern, bekommt ihr eine Einladung zugesendet.

© ZeniMax Online Studios

Courage Cologne

Die Meltdown-Gaming-Bar öffnet bereits am Montag seine Pforten und lädt alle Neugierigen ein, sich Indie-Spiele anzusehen. Schnappt euch ein Bier, zockt eine Runde Indies aus der ganzen Welt und stimmt euch gemeinsam auf die gamescom 2019 ein.

Karten gibt es kostenfrei bei Eventbrite.

Wo: Meltdown Cologne

Wann: 19. August 2019, 20:00 Uhr

Gamescom: Opening Night Live

Geoff Keighley, Gastgeber und Produzent der „The Game Awards“, lädt zu einem Event in englischer Sprache ein. Es wird live gesendet und stimmt auf die größte Spielemesse der Welt ein. Vor 1.500 Fans wird der Moderator präsentieren, worauf ihr euch in den kommenden Tagen freuen dürft. Außerdem gibt es Ankündigungen von großen Publishern, aber auch kleineren Indie-Entwicklern. Begleitet wird Keighley von internationalen Stars der Branche, die unter anderem Weltpremieren mit im Gepäck haben.

Wo: Livestream – bei euch Zuhause

Wann: 19. August 2019, 20:00 Uhr

gamescom 2019 Neue Show zur Eröffnung angekündigt, Geoff Keighley moderiert

Black Desert PlayStation 4 Launch-Party

Zum Launch von Black Desert möchten die Mitarbeiter von Pearl Abyss mit euch feiern. Neben der Ankündigung zur Roadmap vom Spiel, könnt ihr euch auf Essen und Getränke freuen, die Entwickler mit Fragen löchern, „Black Desert“ zocken und Preise abstauben, wie „Black Desert“ Ultimate Editions und sogar eine PS4 Pro.

Seid schnell: Die ersten 300 Gäste erhalten zudem einen Goodiebag.

Wo: Hard Rock Café Cologne

Wann: Mittwoch, 21. August 2019, 19:30 Uhr

Teilnahmebedingungen & Besonderheiten:

Offen für alle

Mindestalter: 16 Jahre

Verpflegung inklusive

Tickets gibt es hier. Seid schnell und schnappt euch eine Eintrittskarte bevor sie vergriffen sind.

© Pearl Abyss

Gamigoparty

Auch in diesem Jahr lässt es gamigo gemeinsam mit den Spielern im Wartesaal am Dom richtig krachen. Die Location ist von der Messe aus gut zu erreichen und verspricht wieder eine große Party mit Musik, Drinks und Cosplayern.

Wo: Wartesaal am Dom

Wann: Donnerstag, 22. August 2019, 19:00 Uhr

Teilnahmebedingungen & Besonderheiten:

Offen für alle

Mindestalter: 16 Jahre

Getränke inklusive

Teilnehmen könnt ihr mit den kostenfreien Tickets von Eventbrite. Seid schnell und sichert euch eure Eintrittskarte, da sie begrenzt sind.

Frontier Meet

Die Jungs und Mädels von Frontier sind in diesem Jahr ebenfalls wieder mit dabei und feiern gemeinsam mit euch. Das schon aus den letzten Jahren bekannte Community-Treffen beinhaltet zwar keine großen Ankündigungen, aber ein gemütliches Zusammensein bei Drinks und coolen Gesprächen mit Gleichgesinnten sowie Entwicklern.

Wo: Lindt Schokoladenmuseum Köln

Wann: Donnerstag, 22. August 2019, ab 19:00 Uhr

Teilnahmebedingungen & Besonderheiten:

Offen für alle

Mindestalter: 18 Jahre

Verpflegung inklusive

Über diesen Link könnt ihr euch anmelden und die Tickets sichern. Hier zählt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Damit ihr sicher mit euren Freunden reinkommt, lässt es das Formular zu, bis zu drei Tickets mit einer Anmeldung zu sichern.

Adventure-Treff Party 2019

Gemeinsam mit anderen Adventure-Freunden könnt ihr euch in entspannter Atmosphäre treffen, einen Cocktail im Sand trinken und coole Spiele austesten. Ganz ab vom stressigen gamescom-Trubel.

Wo: Pollen Strandbar

Wann: Freitag, 23. August 2019, 14:00 – 24:00 Uhr

Alle Informationen dazu findet ihr auf Facebook.

World of Tanks-Spielertreff

Euer Leben dreht sich um Panzer, Kanonen und Wargaming? Dann macht euch auf zum World of Tanks-Spielertreff. Hier findet ihr andere Fans des Spiels und könnt mit den Entwicklern feiern.

Wo: Die Kantine

Wann: 23. August 2019, 20:00 Uhr – 24. August 2019, 03:00 Uhr

Teilnahmebedingungen & Besonderheiten:

Offen für alle – Tickets sichern

Mindestalter: 18 Jahre

Verpflegung inklusive

Über den Link könnt ihr euch anmelden. Das ist allerdings unverbindlich – erst mit der Zusage-Mail seid ihr tatsächlich beim Spieler-Treff dabei.

© Wargaming

Summonors War – Europa Tour

Auf dem „Summoners War“-Community-Treffen könnt ihr andere Spieler treffen, endlich mal eure Gildenmitglieder im echten Leben auf einen Drink einladen und einfach Spaß haben. Der Com2uS Community Manager ist ebenfalls mit dabei und beantwortet eure Fragen. Er freut sich schon gemeinsam mit den Special Guests darauf, euch alle kennenzulernen. Vor Ort wird es einige Aktionen geben, bei denen ihr Preise gewinnen könnt.

Tickets wird es bald über Eventbrite geben, bis dahin sind alle Informationen nur über Facebook beziehbar.

gaYmescom: LGBT* meet-up

Viele Informationen zum Event gibt es nicht – aber wer interessiert ist, kann sich auf Eventbrite kostenlos anmelden und sich einfach über ein paar Drinks und coole Gespräche von, über und mit der Gaming-Branche freuen.

Wo: Barcelon Colognia, 22. August 2019, 20:00 Uhr

Gaming Women Breakfast - gamescom Edition

Wie schon in den letzten Jahren treffen sich Frauen der Gaming-Branche zu einem gemütlichen Brunch im Café, etwa 15 Minuten von der Messe entfernt. Gedacht ist das Event dazu, um B2B-Kontakte zu knüpfen und mit anderen Frauen aus der Branche über Gott und die Welt zu quatschen. Ob Schuhe oder Codezeilen – hier ist erlaubt was Spaß macht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Events ist es hier Voraussetzung, dass ihr eigenes Geld mitbringt. Speisen und Getränke die verzehrt werden, muss jede Teilnehmerin selbst zahlen. Wenn ihr mitmachen möchtet, meldet euch bei Eventbrite kostenfrei an.

Bonjwa Community Treffen

Du hast Lust, die Leute von Bonjwa kennenzulernen, mit Freunden und Gaming-Begeisterten zu feiern und einen coolen Abend zum Ausklang der gamescom 2019 zu verbringen? Dann meldet euch verbindlich für das Event an. Die Tickets sind begrenzt, aber ihr könnt mit einer Anmeldung drei Eintrittskarten anfragen.

Wo: Geheimer Ort in Köln (wird via Mail bekannt gegeben)

Wann: Samstag, 24. August 2019, am Abend

Teilnahmebedingungen & Besonderheiten:

Offen für alle – Tickets sichern

Mindestalter: 18 Jahre

Freier Eintritt, 20 Euro Mindestverzehr

Events für Kinder und Jugendliche

Auf der gamescom gibt es, neben der Family and Friends-Halle mit all ihren Mitmach-Aktionen, die Möglichkeit für Kinder, die ersten Schritte in der Spieleentwicklung zu gehen. Dafür bietet die Messe verschiedene Workshops an. Diese sind kostenlos und bedürfen lediglich einer Voranmeldung, indem ihr euch das Ticket auf Eventbrite holt.

Vorkenntnisse sind meistens nicht nötig. Die Kurse sind für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren gedacht. Um teilnehmen zu können, müsst ihr über eine gültige gamescom-Eintrittskarte für den jeweiligen Tag verfügen.