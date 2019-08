gamescom 2019 - 25 Spiele werden im Rahmen der Opening Night Live gezeigt

Bevor die gamescom 2019 am morgigen Dienstag ihre Tore öffnet, steigt die große Eröffnungsfeier Opening Night Live. Moderator Geoff Keighley liefert jetzt bereits einen ersten Vorgeschmack darauf, was euch heute Abend erwartet.

gamescom 2019 Eröffnungsfeier Opening Night Live im Livestream verfolgen

In dieser Woche blickt die gesamte Gaming-Branche auf Köln. Es ist endlich wieder gamescom-Zeit. Doch in diesem Jahr wird die Messe mit einem ganz besonderen Event eröffnet. Bereits am heutigen Abend um 20:00 Uhr lädt Game Awards-Host Geoff Keighley zur gamescom Opening Night Live.

Neben Hideo Kojima, der Neuigkeiten zu seinem kommenden Spiel Death Stranding präsentieren wird, erwarten euch etliche weitere Weltpremieren, Ankündigungen und Überraschungen.

Via Twitter lieferte Keighley jetzt einen ersten Vorgeschmack darauf, was euch heute Abend erwartet. Außerdem verriet der Moderator, dass die Show knapp zwei Stunden dauern und insgesamt 25 Spiele behandeln wird.

Bei der großen Anzahl an Premieren ist es nur wenig verwunderlich, dass Tickets für die Veranstaltung längst ausverkauft sind. Glücklicherweise konnten wir noch rechtzeitig zuschlagen und werden euch heute Abend exklusive Einblicke vom Event aus Halle 11.3 liefern.

Alle Daheimgebliebenen können ab 20 Uhr den offiziellen Livestream der Opening Night Live einschalten. Dieser wird auf der Startseite von gamescom.de und auf allen gängigen Livestream-Portalen wie YouTube, Twitch und Mixer ausgestrahlt.

In der rund zweistündigen Veranstaltungen erwartet euch unter anderem ein erster Einblick auf die Engame-Inhalte von Borderlands 3, eine Ankündigung zu Call of Duty: Modern Warfare, die Enthüllung der Destiny 2-Erweiterung Shadowkeep und erstes Gameplay zum erst kürzlich angekündigten Rennspiel Need for Speed: Heat.

24 hours from now, @gamescom #OpeningNightLive airs around the world. Here's a look at some of what you'll see on stage. Honored to be over here in Germany to kick off things off with so many amazing developers! See you at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT streaming everywhere. pic.twitter.com/ortWBXA9T8