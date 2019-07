Games - Wer hat die größte Spielwelt? The Witcher 3, GTA 5 und weitere Maps im Vergleich

Warum einen teuren Urlaub in ferne Länder buchen und eine meist recht lange Anreise in Kauf nehmen, wenn das Abenteuer doch einfach auf der Festplatte des heimischen Computers oder der Konsole stattfinden kann?

Es gibt zahlreiche Videospiele, die mit einer riesigen Spielwelt locken und bei denen ihr teilweise sogar mehrere hundert Stunden an Spielzeit investieren könnt. Gute Beispiele sind Rollenspiele The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto: San Andreas oder The Elder Scrolls V: Skryim.

Doch welches Spiel besitzt die größte Welt und wie sehen die verschiedenen Karten im direkten Vergleich miteinander aus? Wir haben die bekanntesten Spielwelten der Größe nach aufgelistet, um euch den perfekten Vergleich zu bieten.

Wichtig: Wir werden diese Liste regelmäßig aktualisieren, garantieren aber keine Vollständigkeit oder Richtigkeit der angegebenen Werte.

Das Problem bei solchen Vergleichen

„WWII Online“ ist nach eigenen Angaben das MMO mit der weltweit größten Map, auf der auch wirklich gespielt werden kann. Nun werden einige aber mit großer Sicherheit Weltraum-MMO „EVE Online“ erwähnen und damit werden die Dinge kompliziert.

Schließlich hat der Star Cluster von New Eden einen Durchmesser von Lichtjahren und seine 7.699 zugänglichen Sonnensysteme haben ihm sogar einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde eingebracht.

Aber die Frage ist, ob die Karte von „EVE Online“ mit der zugänglichen Landmasse eines Fantasy-MMO verglichen werden kann? Schließlich ist der gesamte Raum zwischen den Sternen leer und unzugänglich, weshalb sich Spieler lediglich an den interessanten Punkten innerhalb des Sonnensystems aufhalten, ohne mit dem Raum dazwischen zu interagieren. Es ist also insgesamt schwer zu sagen, ob EVE Online tatsächlich die weltweit größte spielbare MMO-Karte bietet. (Q4)

Hinzu kommen weitere Spiele wie Minecraft oder No Man’s Sky, die prozedural generiert erschaffen werden und deshalb bei uns in eine eigene Liste fallen.

Ist die Welt von Minecraft unendlich?

Tatsächlich glauben noch immer viele Spieler, dass die Spielwelt von „Minecraft“ unendlich groß ist, aber das stimmt nicht. Zwar muss der Spieler insgesamt sehr lange laufen, ehe er das Ende erreicht, doch irgendwann steht man zwangsläufig vor einer unsichtbaren Wand, die sogenannte Weltbarriere.

Diese befindet sich bei den Koordinaten x = ± 29.999.983 bzw. z = ± 29.999.983. Daraus ergibt sich, dass die Welt von „Minecraft“ 60 Millionen Blöcke lang ist (und 256 Blöcke hoch). Im Grunde könnte die Spielwelt in ihren Daten zwar unendlich sein, doch irgendwann haben die Koordinaten (bzw. der Datentyp, möglicherweise ein 32-Bit Integer) in „Minecraft“ ihre Maximallänge erreicht.

Würde man größere Datentypen nutzen, dann könnte die Welt noch größer sein, allerdings würde dadurch auch der Rechenaufwand ansteigen und der Speicherbedarf wäre ebenfalls größer. Das Prinzip, wie die Welt generiert wird, funktioniert in der Theorie aber unendlich lang. Doch irgendwann bricht jedes System zusammen, wenn mit unendlich großen Zahlen gearbeitet wird. Jede Grenze wird irgendwann zwangsläufig erreicht. Deshalb hat man sich bei Entwickler Mojang womöglich auf diese Größe festgelegt. (Q3)

Was ist prozedurale Generierung?

In Videospielen wie „Minecraft“ oder „No Man’s Sky“ werden Landschaften oder gar ganze Sternensysteme nicht bereits im Vorfeld durch einen Künstler oder Entwickler geschaffen, sondern durch eine Prozedur immer dann, wenn ein neuer Teil benötigt wird. Wie bereits erwähnt, funktioniert dieser Vorgang theoretisch endlos und es können beinahe beliebig große Welten erschaffen werden. Dabei stellen letztendlich lediglich der Speicherplatz und die genutzten Datentypen einen limitierenden Faktor dar.

Keine Garantie auf Vollständigkeit

Mit dieser Auflistung bieten wir keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, außerdem haben wir zufallsgenerierte Spiele wie „No Man's Sky“, „Eve Online“ und „Minecraft“ separat aufgelistet.

Die Spielwelt des Klötzchentitels aus dem Hause Mojang bietet mit 4.096.000.000km² eine Fläche, die das Achtfache der Erdoberfläche beträgt. Ebenfalls eine unvorstellbar große theoretische Fläche umfasst der Open-World-Titel „No Man's Sky“ von Hello Games mit rund 82,10262 Trilliarden Quadratkilometern (eine Trilliarde besteht aus einer 1 gefolgt von 21 Nullen). Laut der Entwickler besteht das virtuelle Universum aus über 18 Trillionen Sonnen, Planeten, Schwarze Löcher und Monde.

Die genaue Zahl sieht wie folgt aus: 18.446.744.073.709.551.616. Zwar handelt es sich hierbei lediglich um einen Nährwert, doch es gibt wohl keinen Titel, der an diese unvorstellbar große Spielwelt herankommt.

Zwar gilt „The Elder Scrolls 2: Daggerfall“ zu den größten Rollenspielen überhaupt, schließlich erwarten Spieler 15.000 Städte, 750.000 NPCs und eine rund 480.000 Quadratkilometer große Spielwelt, allerdings ist der Großteil der Welt nicht von den Entwicklern von Bethesda Softworks per Hand erstellt worden, sondern zufallsgeneriert. Aus diesem Grund erhält „Daggerfall“ in unserem Ranking nicht den zweiten Platz , sondern wird mit „Minecraft“ und Co. auf eine separate Liste gesetzt.

Zum Vergleich:

Erde (Planet): 510.100.000km²

510.100.000km² Europa: 10.180.000km²

10.180.000km² Deutschland: 357.386km²

357.386km² Berlin: 891,8km²

Zufallsgenerierte Welten

No Man's Sky: 82,10262 Trilliarden km²

82,10262 Trilliarden km² EVE Online: ???km² (7.699 Sonnensysteme)

???km² (7.699 Sonnensysteme) Minecraft: 4.096.000.000km²

4.096.000.000km² The Elder Scrolls 2: Daggerfall: 480.000km² (Q2) (zum Großteil zufallsgeneriert)

