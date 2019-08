Games - Walmart enfernt Werbung für gewalthaltige Videospiele, Waffen und Munition werden weiterhin verkauft

In der vergangenen Woche fanden in den USA innerhalb von 24 Stunden zwei Attentate statt, bei denen insgesamt 29 Menschen starben. In El Paso im US-Bundesstaat Texas eröffnete ein 21-jähriger Mann das Feuer auf Besucherinnen und Besucher eines Walmart in der Nähe der Cielo Vista Mall. Der Mann erschoss 20 Menschen, 26 wurden bei diesem Attentat verletzt. Anschließend ließ sich der Täter von der örtlichen Polizei widerstandslos festnehmen.

Die zweite Tat fand in Dayton im Bundesstaat Ohio statt. Hier erschoss ein Mann neun Menschen, schätzungsweise 26 Menschen wurden dabei verletzt. Der Täter wurde von der eintreffenden Polizei erschossen.

Eine Mitschuld für diese schrecklichen Taten wurde von republikanischen Politikern Videospielen zugesprochen. Daraus resultierend haben die Supermarktkette Walmart und einige US-amerikanische Fernsehsender entsprechend reagiert und die Bewerbung von gewalthaltigen Videospielen eingestellt.

Sämtliche Walmart-Filialen des Landes haben ein Schreiben erhalten, auf dem die Bewerbung solcher Videospiele untersagt wird. Spielestationen von „brutalen Spielen“ müssen laut der Anweisung entfernt werden, während Promo-Events von solchen Spielen abgesagt werden sollen.

Allerdings befinden nicht nur Spiele im Fokus, sondern auch gewalthaltige Filme. Aus diesem Grund sollen sogar Jagd-Videos aus der Sportabteilung verschwinden. Auf der anderen Seite dürfen Waffen und Munition ausdrücklich weiterhin verkauft werden.

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf