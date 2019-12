Games - Spielbarer Prototyp zu Gothic 1 mit Unreal 4-Grafik veröffentlicht

THQ Nordic und THQ Nordic Barcelona haben einen spielbaren Prototyp zu „Gothic“ entwickelt, der auf der Unreal Engine 4 basiert und bereits zwei Stunden lang gespielt werden kann.

Welcher Gothic-Fan hat nicht mindestens einmal von einer grafisch runderneuerten Version zu dem Piranha Bytes-Titel aus dem Jahre 2001 geträumt?

Genau dieser Traum könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Denn erst vor Kurzem hat THQ Nordic überraschend einen spielbaren Prototyp zu „Gothic“ veröffentlicht, der auf der Unreal Engine 4 basiert und mit der Nostalgiekeule um sich schlägt. Doch erhalten wir wirklich ein Remake des beliebten Rollenspiels?

Eine Frischzellenkur für Gothic?

Gothic-Entwickler Piranha Bytes werkelt derzeit an einem eigenen geheimen Projekt, weshalb die Essener an dem spielbaren Prototyp nicht beteiligt sind. Verantwortlich zeigt sich stattdessen ein neues THQ Nordic-Studio in Barcelona, das zum jetzigen Zeitpunkt aus nur wenigen Entwicklern besteht. THQ Nordic möchte durch diesen Prototyp erfahren, wie die Community über ein solches Remake denkt.

Wenn die Fans an „Gothic“ in einem modernen Grafikgewand interessiert sind, könne man die volle Produktion starten. Dazu würde THQ Nordic das Entwicklerteam vergrößern und weitere Ressourcen in die Entwicklung stecken.

Der Publisher selbst spricht von einem Remake. Von dem Original sollen nur das Setting, die Geschichte, die Atmosphäre, die Musik und die Welt bleiben. Technisch wird hingegen alles neu geschaffen. Die Grafik, der Sound und verschiedene Systeme werden überarbeitet und an modernere Standards angepasst.

Wie kann ich den Prototypen spielen?

Der spielbare Prototyp kann auf Steam kostenlos heruntergeladen werden, wenn ihr „Gothic“, „Gothic 2“, „Gothic 3“, „Risen“, „Risen 2“, „Risen 3“ oder „Elex“ besitzt. Bislang ist der Prototyp auf zwei Stunden begrenzt.