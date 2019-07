Games - Seit 10 Jahren: Spieler holt sich täglich mindestens ein neues Achievement

Gaming ist für viele eine große Leidenschaft, doch ein Spieler namens Winginor hebt das Ganze noch einmal auf ein anderes Level. Seit 10 Jahren holt er sich jeden Tag mindestens ein Achievement in seine Sammlung und führt damit eine Liste bei TrueAchievements an.

Wem das einfache Spielen zu langweilig ist, kann sich einer Herausforderung stellen und sich mit anderen Spielern messen. Eine Möglichkeit dazu bietet die Seite TrueAchievements. Diese hält die Erfolgssträhnen einzelner Spieler fest und verewigt sie in einer Liste.

Eine Erfolgssträhne wird am Leben erhalten, wenn man sich ohne Pause täglich mindestens ein Achievement erarbeitet. Auf der Seite kann man nachvollziehen, wann die Streak startete, wie viele Tage man eingehalten hat und wie viele Achievements man insgesamt hat. Der deutsche Spieler Winginor führt diese Liste klar an und stellt mit seiner Leidenschaft andere in den Schatten.

Das hat Winginor erreicht

Winginor ist bis jetzt der erste registrierte Spieler, der es geschafft hat, eine Erfolgssträhne über zehn Jahre am Leben zu erhalten. Das heißt, er hat seit dem 23. Juli 2009 insgesamt 3656 Tage gespielt und sich täglich mindestens ein Achievement erarbeitet. Insgesamt kommt Winginor inzwischen auf 27.979 Achievements.

Obwohl er sich regelmäßig kleine Spitzen von seinen Freunden gefallen lassen muss, fällt es Winginor nicht allzu schwer, seinen Rekord aufrechtzuerhalten:

„Eine Sache, die es für mich leichtmacht, ist die Tatsache, dass ich als Software-Entwickler Spiele aus einer anderen Perspektive sehe. Deswegen spiele ich auch gern schlechte Spiele, um herauszufinden, warum sie schlecht sind und wo die Programmierer schlechte Entscheidungen getroffen haben.“

Natürlich steckt laut Winginor „immer ein Hauch Angeberei“ dahinter, doch tatsächlich hat der Rekord bei ihm einen anderen Grund:

„Ich habe viele RPGs auf dem PC, SNES, PS1 und PS2 abgeschlossen, aber neben der Tatsache, dass ich noch fast alle Discs habe, erinnert mich nicht viel an sie. Durch die Achievements habe ich immer die Möglichkeit zurückzublicken und mich an die lustigen Geschichten zu erinnern“.

Habt ihr irgendwelche Rekorde gebrochen? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren.