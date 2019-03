Games - Gameplay-Trailer zu Power Rangers: Battle for the Grid stellt Kämpfer und Kampfmechaniken vor

Power Ranger-Fans aufgepasst, es gibt Nachschub für euch! Hasbro, nWay und Lionsgate präsentieren einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel.

Bisher gab es für Fans nur kurze Spielszenen-Schnipsel zu sehen, doch nun erschien ein längerer Trailer zum neuen Kampfspiel „Power Rangers: Battle for the Grid“. Im Video zu sehen sind die charakteristischen Angriffe der Kämpfer, gepaart mit besonderen Angriffen und verschiedenen Mechaniken die vorgestellt werden.

Artikel 13 Aktuelle Stunde im Bundestag angekündigt

Authentische Ranger und Schurken

Laut der Entwickler können sich Fans auf die klassischen Ranger und Schurken freuen, die in Teamkämpfen gegeneinander antreten. Das Kampfgeschehen sei einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern. Das heißt, es gibt keine übermäßig komplizierten Kommandos, man muss aber ein Gefühl für die Mechaniken entwickeln.

Saturn Mehrere Games zum Schnäppchenpreis

„Power Rangers: Battle for the Grid“ erscheint im April für PlayStation 4, Xbox One und für die Nintendo Switch. Die PC-Version soll später im Jahr folgen. Zu wählen ist zwischen der Standard-Edition und der Collector‘s Edition, die den Season Pass, drei weitere Charaktere, Arcade-Geschichten und einen neuen Skin enthält.

Ist das Spiel etwas für euch? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.