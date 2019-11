Games with Gold - Neu im Dezember 2019: Kostenlose Spiele werden nächste Woche enthüllt

Microsoft wird in der kommenden Woche bekannt geben, welche neuen kostenlosen Spiele uns bei Games with Gold im Dezember 2019 erwarten. Wir verraten euch alles zur Ankündigung und wann es endlich soweit ist.

Als Abonnent von Xbox Live Gold dürft ihr euch jeden Monat über insgesamt vier kostenlose Spiele für eure Xbox-Konsolen freuen. Selbstverständlich erhaltet ihr auch im kommenden Dezember 2019 zahlreiche Gratis-Games!

Wann werden die Games with Gold im Dezember 2019 enthüllt?

Microsoft wird voraussichtlich am Ende der kommenden bekannt geben, was die nächsten Xbox Games with Gold sind. Wann genau dies geschehen wird, ist bislang aber noch unklar. Die November-Games gab Microsoft zum Beispiel am vorletzten Tag, den 30. November 2019 bekannt. Da der 30. November allerdings ein Samstag ist, tippen wir darauf, dass Microsoft die neuen Games schon am 28. 0der 29. bekannt geben wird.

© Microsoft

Das wissen wir über Xbox Live Gold

Wie üblich gibt es für die Xbox One und Xbox 360 jeden Monat jeweils zwei Titel geschenkt. Allerdings können dank der bestehenden Rückwärtskompatibilität die Spiele der Xbox 360 auch auf der Xbox One gezockt werden. Wer eine Xbox One besitzt, kann sich demnach jeden Monat auf insgesamt vier Spiele freuen!

Wenn ihr jederzeit über die neuen Games with Gold informiert werden möchtet, empfehlen wir euch unsere Facebook-Seite zu liken oder regelmäßig unseren News-Ticker zum Games with Gold-Angebot zu aktualisieren.

PlayStation Plus Neu im Dezember 2019: Kostenlose Spiele werden nächste Woche enthüllt

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonderrabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, einen Online-Multiplayer und jeden Monat vier Gratisspiele.

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem bei Amazon.

Jetzt kaufen: Xbox Live Gold!*

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.