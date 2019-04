Games with Gold - Diese Xbox-Spiele erwarten euch im Mai 2019

Der Mai 2019 bringt für „Xbox One“-Spieler wieder zahlreiche Games auf die Konsole. Zumindest dann, wenn ihr auch Kunden von „Games with Gold“ seid. Wir zeigen euch die kostenlosen Spiele, die euch mit dem Abo-Service von Microsoft im kommenden Monat erwarten.

Alle Abonnenten von Xbox Live Gold dürfen sich im Mai wieder auf eine große Auswahl an Games freuen. Insgesamt vier verschiedene Titel aus den unterschiedlichsten Genres stehen im Laufe des Monats zum Download bereit und sollten eigentlich für jeden Geschmack etwas bieten. Die älteren Spiele der Xbox 360 stehen dabei natürlich via Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One bereit.

Xbox Live Microsoft möchte Cheater via künstliche Intelligenz aufspüren

Vielleicht ist für jemanden eine Perle unter den Spielen dabei, die man sonst vielleicht ohne Games with Gold nicht entdeckt hätte. Welche Games sprechen euch besonders an? Verratet uns eure Meinung über das neue Aufgebot der Games with Gold im Mai 2019 unterhalb in den Kommentaren!

Mai 2019: Die Games für eure Xbox

Diese Spiele dürft ihr euch auf die Xbox One und Xbox 360 herunterladen:

April 2019: Kostenlose Spiele auf Xbox One und Xbox 360

Hier könnt ihr noch für wenige Stunden zuschlagen:

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonder-Rabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier tolle gratis Spiele.

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem bei Amazon.

Jetzt kaufen: Xbox Live Gold*

© Vicious Cycle Software

*Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.