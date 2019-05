Game of Thrones - Wir haben die besten Memes der Episode 4 für euch!

Das Internet schläft nie! Unter dem Hashtag #MemeOfThrones und #DemThrones erscheinen auf Twitter und Co. jede Woche die lustigsten Memes über die neuste Folge von „Game Of Thrones“. Wir haben einige davon für euch wie gewohnt im Überblick!

Neben schockierenden Toden und der Vorbereitung auf die große Schlacht gegen Cercei,hat die aktuellste Folge Game Of Thrones auch diese Woche wieder einige urkomische Internet-Memes hervorgebracht. Nicht nur über einen hereingeschlichenen Starbucks-Kaffeebecher, sondern auch über andere Ereignisse in der Episode hatten die Zuschauer diese Woche wieder einiges zu Schmunzeln. Wir haben die besten Memes von Twitter und Co. für euch zusammengefasst!

Dracarys!

Nicht immer geben uns Memes ein gutes Gefühl. Diese Woche regten sich einige Fans der Serie über Jons ungewöhnlich kaltem Verhalten gegenüber seinem Schattenwolf auf. Geist, der immer seltener in der Serie vorkam, scheint für die Serienmacher ein kostspieliger Effekt zu sein, da er ohne Erklärung für ganze Folgen verschwindet. Zur Beruhigung vieler Zuschauer überlebte er jedoch die Schlacht in Winterfell, nur um dann von Jon wieder weggeschickt zu werden.

Ride a dragon one time and suddenly you forget about your Direwolf who’s literally saved your life.



Bastard. https://t.co/GnjEalZNZO — ✨Nandi, CEO: Direwolf Adoption Agency✨ (@Glamorfonic) May 6, 2019

Me phoning HBO to find out why Jon didn’t say goodbye to Ghost #GameOfThrones pic.twitter.com/NLf2JPKMK3 — Hannah McCann (@hannahmccannn) May 6, 2019

Vor allem Jons Entscheidung, seinen beiden Schwestern die Wahrheit über seine wahre Herkunft zu verraten, schien für viele keine sonderlich gute Idee zu sein. Wie wir vermuteten dauerte es nicht lange, ehe sich das Geheimnis in ganz Winterfell herrumsprach.

Das Internet hatte dazu einige lustige Memes parat:

#GameofThrones



*Ned Stark keeps the craziest secret in Westeros for 2 decades*



Sansa: pic.twitter.com/XbpZwfWYUx — Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) May 6, 2019

So Ned keept the secret for 18 years only for Sansa to spill it in a day #gameofthrones #got pic.twitter.com/u3IpMxyKKH — Ghost (@cupzsthx) May 6, 2019

Sansa 2 mins after swearing to Jon that she'd keep it a secret #GameOfThrones pic.twitter.com/TY4ky492vn — Lizzie Selley (@lizzie_selley) May 6, 2019

Sansa going one minute without revealing the secret#GameOfThrones pic.twitter.com/g2juSHAXWq — Not RK800 (@tvmovie_addict) May 6, 2019

Aber nein, wir können auf keinen Fall über „Game Of Thrones“-Memes reden, ohne den Elefanten (oder eher den Kaffeebecher) im Raum anzusprechen. Ja, die Reaktion um einen vermeintlich vergessenen Starbucks-Becher ließ so ziemlich jede Internetseite, jeden Late Night Show-Moderator und Gespräch über die neueste Folge berichten. Wir haben zu diesem Thema einmal die besten Memes herrausgekramt!

Forget the GoT Easter eggs, I found the coffee cup! #GameOfThornes pic.twitter.com/Hy9VCBWulm — Dan (@DanHill70) May 6, 2019

I found where she got the Starbucks cup from #GameofThrones pic.twitter.com/cstnDTwnrV — Charly (@Charly86603169) May 6, 2019

Aber auch Missandais Tod löste nicht nur emotionale, sondern auch lustige Reaktionen bei den Zuschauern aus:

daenerys trying to do her hair next episode without missandei pic.twitter.com/G74xil5IBB — ‎ ً (@uItramaIfoy) May 6, 2019

Missandei when Cersei asked for her last words: pic.twitter.com/AkfSR8LtQM — Santiago Mayer (@RocketAgo) May 6, 2019

missandei and grey worm should have just moved to Atlanta man #GameofThrones — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 6, 2019

Wow so Grey worm is not gonna date Missandei anymore just because someone cut off a part of her? What a fucking hypocrite. #GameofThrones pic.twitter.com/F08Fs6nUnd — alex ⛓ (@ghostlikecrime) May 6, 2019

Wenn ihr weitere urkomische Memes habt, lasst sie uns gerne auf Facebook in den Kommentaren zukommen! Außerdem fassen wir für euch jede Woche die aktuellste Folge „Game Of Thrones" auf unserer Seite zusammen.

