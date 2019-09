Game of Thrones - Die weiblichen Darsteller gingen bei der Emmy-Verleihung leer aus: Unmut im Netz

Im Sommer 2019 liefen die letzten Folgen der beliebten Serie über die Bildschirme und die Geschichte fand ein Ende. Für die einen war das Ende befriedigend, andere waren mit dem Serienfinale alles andere als einverstanden. Game of Thrones schlug große Wellen, dann wurde es erst einmal still - bis zur diesjährigen Emmy-Verleihung.

Awards Das sind die Emmy-Gewinner für 2019!

Am 23. September 2019 wurden in Los Angeles die berühmten Emmys vergeben, doch die „GoT“-Damen erhielten nicht einen der Awards. Obwohl die Fantasy-Serie Rekorde brach und obwohl Haupt- sowie Nebenfiguren nominiert waren, holte am Ende keiner von ihnen die beliebte Auszeichnung nach Hause. Fans bleiben kopfschüttend zurück und äußern ihren Unmut in den sozialen Netzwerken.

"Ihr sagt mir ernsthaft, dass KEINE der GoT-Frauen einen Emmy erhalten hat?!??"

"Ernsthaft, dass Lena, Gwen, Emilia, Sophie, Michelle, Maisie und Dame Diana Rigg in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Emmy für GoT gewonnen haben, ist eine Schande. Alle diese Frauen waren während der gesamten Show unglaublich und es ist sehr ärgerlich, dass sie jedes Mal außer Acht gelassen wurden."

