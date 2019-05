Game of Thrones - Wann erscheinen die Spin-offs zur HBO-Serie?

„Game of Thrones“ ist vorbei und wir schauen nach dem Ende in die Röhre, weil es nichts mehr zu schauen gibt. Doch die Spin-offs könnten schneller vor der Türe stehen, als wir es aktuell von HBO erwarten. Wir verraten euch, warum das Ende zu einem schnelleren Anfang führen könnte.

Zunächst möchten wir hier jeden sanft warnen, der die letzte Folge von Game of Thrones noch nicht gesehen hat. Wir werden zwar nicht spoilern, aber einige Andeutungen zu den möglichen Spin-offs und Endpunkten der Hauptserie umschreiben, die in manchen Augen vielleicht schon als Spoiler durchgehen. Ihr seid also gewarnt.

Ursprünglich hieß es einmal von HBO, dass nur eine Spin-off-Serie zu „Game of Thrones“ in der Mache sei. Nun haben wir gesehen, dass das Ende der eigentlichen Serie zumindest viele Optionen für zukünftige Settings offen lässt. Viele der Hauptakteure sind noch im Spiel und bereisen weiterhin die Welt von Westeros und darüber hinaus.

Angeblich soll ein solches Spin-off, das die Vorgeschichte zu „Game of Thrones“ behandelt und auch schon bestätigt ist, nicht vor 2021 erscheinen. Das Ende soll sich auch zunächst wie ein Ende anfühlen, bevor HBO mit einer neuen Staffel durchstartet. Doch eine Sache könnte den Sender davon abbringen.

Und das sind die Fans, die nun reihenweise ihre Abos von HBO kündigen. Nach dem Staffelfinale gingen die Suchanfragen nach „Kündigung des HBO-Abos“ in die Höhe. Das könnte dazu führen, dass die Verantwortlichen hinter den Spin-Offs die Produktion vorantreiben, um vielleicht schon 2020 mit einer neuen Serie an den Start zu gehen und die verlorenen Abonnenten zurück zu holen.

Denn keine andere Serie hat es je geschafft, für HBO so viel Hype und Geld einzuspielen, wie es eben ein „Game of Thrones“ geleistet hat. Würdet ihr euch über ein schnelles Spin-off freuen oder sollten die Macher lieber mehr Zeit bekommen, damit sich das Ganze nicht so gehetzt wie in der finalen Staffel anfühlt?