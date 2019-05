Game of Thrones - Die vorletzte Folge bringt uns so viele geniale Memes wie noch nie!

Das Internet schläft nie! Unter dem Hashtag #MemeOfThrones und #DemThrones erscheinen auf Twitter und Co. jede Woche die lustigsten Memes über die neuste Folge von „Game Of Thrones“. Wir haben einige davon für euch wie gewohnt im Überblick!

Die vorletzte Folge Game Of Thrones und die gigantische Schlacht gegen Cercei und Königsmund löste diese Woche die größte Meme-Welle aus, die wir bisher beobachten durften. Besonders zu dieser Episode hatten die Zuschauer einige Meinungen und ließen diese in Form von Memes auf den sozialen Medien verkünden. Wir haben die Besten für euch im Überblick!

Game of Thrones Recap Staffel 8 Episode 5 - Asche zu Asche, Staub zu Staub

Die Meme-Glocken läuten!

Der erste Schocker der Episode war unbestritten die Hinrichtung von Lord Varys. Nach dem Schmieden seines Plans, Daenarys vom Thron zu enteignen, hielt es Tyrion nicht mehr aus und berichtete der Drachenkönigin von seinem Verrat, die kurzentschlossen den Eunuchen per Drachen den Gar ausmachte. Das Internet hatte einige lautstarke Meinungen dazu:

Dany before executing Varys pic.twitter.com/TOpTeMXTSE — talisa maegyr stan account (@yennxfer) May 14, 2019

Varys sitting next to Missandei like: pic.twitter.com/CWakf1ON41 — ☘Keisha Lambright☘ (@QueenLambright7) May 14, 2019

Doch der wahrscheinlich extremste Moment der Episode war Danys Entscheidung, die "weiße Flagge" der Armee unter dem Löwensiegel zu ignorieren und Königsmund zu Asche zu verwandeln. Nicht alle waren mit dieser Wendung einverstanden:

Missandei in Heaven like: "I know I said Dracarys but this isn’t what i meant..”#GameofThrones pic.twitter.com/QBj8tdU1GD — c (@chuuzus) May 13, 2019

that game of thrones episode was crazy pic.twitter.com/6uAzl9PUT8 — cat carroll (@catscarlett) May 13, 2019

Sansa in Winterfell watching all the shit she said would happen, happen #GameofThrones pic.twitter.com/sznJUZdbIZ — ivy (@isthatdejavuu) May 13, 2019

When Arya gets back to Winterfell to tell Sansa what happened .. pic.twitter.com/UwuLAGmkh7 — 𝕜𝕚𝕠𝕟. (@MrFlyyyGuyyy) May 13, 2019

#GameOfThrones #DemThrones



Sansa: Daenerys is crazy.

Arya: Daenerys is crazy.

Varys: Daenerys is crazy.



Jon & Tyrion: Nah, you don’t know her.



Daenerys: *kills thousands of innocent people*



Jon & Tyrion: pic.twitter.com/wb04BivZQK — Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) May 13, 2019

Doch nicht nur Daenarys, auch Jaimie und Cercei bekamen diese Woche die volle Ladung Internetkultur. Vor allem der recht unspektakuläre Tod der beiden Geschwister, die in den Katakomben von Königsmund durch herabfallende Trümmer getötet wurden, war für viele ein Grund, ihrer Kreativität mit Memes freien Lauf zu lassen:

I can’t believe d&d gave to Jaime Lannister the same ending as Prince Charming from Shrek #GameofThrones #GoT #GOT8x05 pic.twitter.com/uU7fbF9M9n — Row 🦁🌞 (@RowiePop) May 13, 2019

A big shout out to Lena Headey who made $1,000,000 an episode this season for standing at a window drinking a glass of wine. An icon. pic.twitter.com/n44MAQsK0b — James Potter (@dontforgetjames) May 13, 2019

Best ways to kill Cersei #GameofThrones

1. Jaime kills Cersei

2. The Night King kills Cersei

3. Arya Kills Cersei

4. Drogon Kills Cersei

15. Bran wargs into Cersei and commits suicide



146. She gets Pneumonia and dies



1,672. Gets trampled by rocks — Free Thinker (@kamusigi9) May 13, 2019

Bye Jamie! I still stan this relationship! 🙏🏾 pic.twitter.com/DQcVMM3tyX — Mindy Kaling (@mindykaling) May 13, 2019

how i look after telling the world for the whole week that Jaime had left Brienne and was ridding to King's Landing only to kill Cersei #GameofThrones pic.twitter.com/AH6fnDE5ik — im dead but loki isnt ४ (@c_h_a_o_t_i_c_) May 13, 2019

Cersei and Jamie shared a womb & a tomb! That’s a word! #DemThrones #GameofThrones pic.twitter.com/hPNAOQarjK — biko osiris basquiat (@BikoRising) May 13, 2019

Zu guter Letzt haben wir für euch noch ein paar Memes, die das Internet zum Clegane-Bawl, Jons Beteiligung am Kampf und weitere Momente der Episode beigetragen hat:

Jon watching Dany burn everyone in kings landing #GameofThrones pic.twitter.com/H0BlCyNAnL — DAISY (@jacobeandaisy) May 13, 2019

I have to say this man is my favorite extra this season#gameofthrones pic.twitter.com/UL14VlHuXh — Sarah Hisham (@SarahHesham812) May 13, 2019

Is it just me or does this clip of Peter Dinklage talking about the Game of Thrones finale look like a hostage video? pic.twitter.com/vQXZnqKWaA — Ellie Hall (@ellievhall) May 13, 2019

10 minutes left in next weeks finale, bran finally makes it to Kings Landing #GameOfThrones



pic.twitter.com/QxloQTexLW — Leeander Fortenberry (@buttttrumpett) May 13, 2019

The best ending we can hope for at this point pic.twitter.com/SjXfG5FLly — 🌊👑 AKIRA THE DON 🌊👑 (@akirathedon) May 13, 2019

Wenn ihr weitere urkomische Memes habt, lasst sie uns gerne auf Facebook in den Kommentaren zukommen! Außerdem fassen wir für euch jede Woche die aktuellste Folge „Game Of Thrones“ auf unserer Seite zusammen. Wenn ihr weiterhin die ersten fünf Folgen noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr hier das Sky-Ticket für 9,99 Euro erwerben:

© HBO / Twitter User: @memesofthrones

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.