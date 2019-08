Game of Thrones - Die veröffentlichten Drehbücher zum Finale lösen Ärger und Meme-Welle im Internet aus

Das finale Drehbuch der letzten Folge „Game Of Thrones“ wurde im Internet veröffentlicht. Statt Freude kommt jedoch Ärger bei den Fans auf, die sich über den fragwürdigen Schreibstil via Memes lustig machen.

Fast drei Monate ist es schon her, dass die finale Folge zur preisgekrönten Serie Game Of Thrones im Fernsehen lief. Doch die Konversationen über die letzte Episode sind noch immer nicht verebbt, vor allem da das Finale für viele Zuschauer mehr als enttäuschend war. Nach zahlreichen Emmy-Nominierungen, inklusive für das beste Script, ist nun das Drehbuch zur letzten Folge aufgetaucht. Den Fans fielen dabei einige Unstimmigkeiten auf ...

Die Memes sind zurück

Es ist durchaus üblich, dass die Drehbücher von Filmen und Serien nach Ausstrahlung im Internet veröffentlicht werden. Für viele Fans des Materials ist es ein interessanter Einblick in die Köpfe der Skript-Autoren, die oftmals ihre Ideen auf dem Papier mehr ausschmücken können und den Lesern eine Vielzahl an neuen Details preisgeben.

So wurden die Drehbücher zur letzten Staffel „Game Of Thrones“ ebenfalls veröffentlicht, was der Serie jedoch nicht so viel Glanz verleiht, wie HBO es sich vielleicht gewünscht hätte. Vor allem fielen einigen interessierten Lesern mehrere fragwürdige Stellen in den Skripten auf. Was in der finalen Folge schon so für Enttäuschung sorgte, nimmt auf Papier noch einmal ganz andere Dimensionen an.

So theorisierten einige Zuschauer, warum Daenarys Drache, Drogon, nach ihrem Tod den Eisernen Thron in Flammen versetzte. Manche glaubten, es sei eine Metapher für die großen Opfer, die die Drachenkönigin für einen einfachen Stuhl bringen musste. Doch ist die Realität leider enttäuschender: Das Drehbuch offenbarte nun, dass der Thron einfach ein "dummes Objekt" darstellte, was Drogon im Weg stand.

Das konnten die Fans natürlich nicht auf sich sitzen lassen und so lösten die veröffentlichten Drehbücher erneut eine Welle von lustigen Memes aus:

All the best bits from GOT S8E6 "The Iron Throne" Script - a thread

1- Who's the dumb bystander? You decide pic.twitter.com/TOre0bPbfq — clkrmct (@clkrmct) July 31, 2019

Here's a side by side comparison of the first script of GoT & this crap last episode script. They should be embarrassed with this BS, & it's also an insult to the other writers who got nominated. pic.twitter.com/DS3XioSG5L — Beezer B. (@beezer81) July 31, 2019

professional comedian: *tells a well thought out joke*



me:



GoT s8 script: "Jon and Sansa look at each other. They both failed geography."



me: pic.twitter.com/T6pdId5a5I — ً (@batkniqht) July 31, 2019

this is a real line in the game of thrones finale script. just when i thought it couldn’t get any worse lmao pic.twitter.com/XxYyQTFhGK — chuck 🐦☀️ (@charlubby) August 1, 2019

Everyone reading the Game of Thrones finale script right now. pic.twitter.com/Q2LnlBZs0B — Brandon “tHeY bOtH fAiLeD GeOgRaPhy!” Valentin (@MostDumbestGuy) July 31, 2019

jon calling daenerys for directions cause he got lost pic.twitter.com/M2eY81lvUK — yoni (@jonslongclaw) August 1, 2019

these pictures are so much funnier now that we know they had no idea what the fuck they were looking at pic.twitter.com/BiQbN8A4oO — kinsey (@sansacstark) July 31, 2019

Wenn ihr euch alle Drehbücher zur letzten Staffel durchlesen wollt, könnt ihr diese unter diesem Link finden!