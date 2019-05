Game of Thrones - Starbucks-Kaffeebecher sei tatsächlich nur ein Fehler laut HBO

Findige Augen haben in einer Szene aus „Game of Thrones Staffel 8: Episode 4“ einen Starbucks-Kaffee gesichtet und das Netz ist wie so üblich zu Scherzen aufgelegt.

Update vom 7. Mai 2019

Mittlerweile steht fest, dass es sich bei dem Szenenbild tatsächlich um einen Fehler seitens HBO gehandelt habe. Wie die Produzenten nun via Bernie Caulfield, dem ausführenden Produzent, und dem offiziellen Game of Thrones-Twitter-Account bestätigt haben, sei der Starbucks-Kaffeebecher ein Fehler gewesen. Caulfield entschuldigt sich und scherzt, dass Westeros der erste Platz sei, an dem es ein Starbucks gegeben hätte. HBO schreibt über offizielle Kanäle, dass Daenerys einen Kräutertee bestellt habe und es demnach ein Fehler sei:

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6. Mai 2019

Natürlich ließ die Starbucks-Kette auch nicht lange auf sich warten, die sich ebenfalls zu dem Sachverhalt zu Wort gemeldet haben. Sie schreiben, dass sie überrascht seien, dass „sie keinen Drachendrink bestellt“ habe, den das Unternehmen seit geraumer Zeit anbietet.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6. Mai 2019

Es macht also den Anschein, als hätte es sich nicht um eine Produktplatzierung gehandelt.

Originalmeldung vom 6. Mai 2019

Der eine oder andere aufmerksame Zuschauer von Game of Thrones hat es womöglich selber schon gemerkt. Etwas war mit der aktuellen Episode (Staffel 8, Episode 4) mit dem Titel „The Last of the Starks“ nicht so ganz richtig. Doch der Fehler bezieht sich viel weniger auf eine Figur oder eine besonders spannende Wendung. Der Stilbruch geschah auf ganz anderem Wege. Sagen wir mal, es war eher ein Fehler, der die Requisiten betrifft.

Kaffee am Set vergessen?

Wir zweifeln nämlich stark, dass es im Westeros eine Starbucks-Kette oder ein ähnliches Franchise gibt, doch eben jener Kaffeebecher wurde nun in einer Szene ausfindig gemacht.

Und ja, ihr habt richtig gehört. Ganz offensichtlich hat jemand am Set seinen wohl verdienten Pausenkaffee stehenlassen, der nun in der Serie dauerhaft verewigt wurde. Den Fans entgeht natürlich nichts, auch nicht das bekannte Logo der wohl weltweit bekanntesten Kaffeehauskette.

Ihr könnt den entsprechenden Szenenausschnitt unterhalb selber einsehen, in der Tormund und Jon Snow einen auf den gewonnenen Kampf heben und Daenerys Targaryen im Hintergrund sitzt. Der Becher befindet sich direkt neben ihr. Und da sie bereits ein Gefäß in der Hand hält, gehen wir mal nicht davon aus, dass es ihr Getränkebecher sein soll. Allerdings spaßt das Netz nun diesbezüglich und nennt den Becher unter anderem „Dany's Starbucks“.

Andere scherzen, dass Starbucks die Situation aufgreifen und an einem eigenen „Winterfell Coffee“ arbeiten sollte, den sie dann im Kaffeehaus verkaufen könnten. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass der Kaffeebecher zu Werbezwecken oder als eine Art Witz gezielt am Set platziert wurde. So oder so wäre dies eine äußerst fragwürdige Kooperation mit Starbucks. Doch wenn es sich lediglich um einen Witz handelt: Zugegeben, wir haben gelacht.

In der nachfolgenden Szene erkennt ihr den Becher in einer besseren Auflösung.