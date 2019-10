Game of Thrones - Ein Starbucks-Becher am Set: Endlich ist der wahre Schuldige gefunden

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ war in den letzten Monaten in aller Munde. Sei es durch spannende Staffeln, ein recht unbeliebtes Ende oder aber einen einfachen Starbucks-Becher am Set, der weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Bei Filmen und Serien muss wahnsinnig viel beachtet werden. Vor allem im Fantasy-Genre haben manche Sachen einfach nichts am aktuellen Set zu suchen und fallen auf - oder eben auch nicht. Im Fall von Game of Thrones machte ein Starbucks-Becher auf einem Tisch Schlagzeilen, weil er einfach nicht zur zeitlich entsprechenden Tischdekoration passte und somit zu einer witzigen Requisite wurde.

In der ausgestrahlten Folge sieht man von dem Becher nichts mehr. Dieser wurde digital entfernt, doch eine Frage bleibt immer noch offen: Wem gehörte der Starbucks-Becher denn nun wirklich? Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) war aufgrund ihrer Sitzposition die wahrscheinlichste Option.

Die ganze Sache ist mit Humor zu sehen, doch Clarke schien dennoch sichtlich erleichtert, als sie bei Jimmy Fallon endlich die Wahrheit über den Becher loswerden konnte:

Damit ist das Mysterium endlich gelöst. Habt ihr auch schon einmal einen Gegenstand entdeckt, der eigentlich nicht in einen Film oder eine Serie gehörte? Erzählt es uns gerne unterhalb in den Kommentaren.

.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO