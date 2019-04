Game of Thrones - Staffelpass bei Amazon: Season 8 jetzt im Stream!

Die achte und finale Staffel von „Game of Thrones“ ist offiziell angebrochen. Ab sofort könnt ihr die preisgekrönte Serie auch bei Amazon streamen – in Full HD und im Staffelpass sogar inklusive einer zweistündigen Dokumentation.

Der Winter ist da und mit ihr auch die achte Staffel Game of Thrones: Ab sofort können sich alle Freunde des Fantasy-Epos die letzten Folgen bei Amazon Video im günstigen Staffelpass kaufen.

Seit heute steht Staffel 8 von „Game of Thrones“ zum Kauf zur Verfügung. Dabei habt ihr die Wahl: Jede einzelne Folge gibt es in Full HD für 2,99 Euro oder in SD für 2,49 Euro. Mit dem Staffelpass für 19,99 Euro sind alle sechs Folgen sowie eine zweistündige Dokumentation bereits enthalten.

Mit dem Staffelpass erhaltet ihr alle bislang ausgestrahlten Folgen sofort. Alle neuen Folgen werden euch automatisch eurer Video-Bibliothek hinzugefügt, sodass ihr keine Folge verpassen werdet.

Zu beachten ist, dass die Folgen bei Amazon Video immer einen Tag nach der Ausstrahlung bei Sky Ticket erscheinen – also immer am Dienstag. Wer direkt bei der Ausstrahlung dabei sein möchte, sollte sich deshalb Sky Ticket holen:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon und Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.