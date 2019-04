Game of Thrones - Staffel 8 im Stream mit Sky Ticket: Alles zur Ausstrahlung!

In der Nacht von Sonntag auf Montag beginnt die letzte Staffel von „Game of Thrones“. Wie auch immer der Kampf gegen den Nachtkönig ausgehen und wer auch immer den eisernen Thron letztendlich besteigen wird – mit Sky Ticket seid ihr zeitgleich zur US-Premiere dabei.

Valar Morghulis! Die kommenden sechs Wochen sind für Fans der Hitserie Game of Thrones von Abschied geprägt. Die achte und letzte Staffel beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag und lässt uns ein finales Mal mit den zahlreichen Charakteren mitfiebern.

Können die weißen Wanderer aufgehalten werden? Wird Cercei ihren Platz auf dem eisernen Thron verteidigen können oder muss sie einem anderen Anwärter Platz machen? Wer wird sterben, wer darf leben? All diese Fragen werden in den kommenden Woche beantwortet – und mit dem Sky Ticket seid ihr jederzeit pünktlich dabei.

Immer parallel zur US-Premiere

In Deutschland wird Sky jede Folge der letzten Staffel nicht nur live parallel zur US-Premiere übertragen, sondern obendrein auch on demand in Windeseile zur Verfügung stellen.

Die jeweils neueste Folge wird immer in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr auf dem Fernsehsender Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Das Beste: Ihr könnt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zuschauen.

Wer die Premiere verpasst, kann sie kurz nach 4 Uhr auch on demand anschauen. Dann steht sie in der Bibliothek zum Streamen zur Verfügung.

Das günstige Sky Ticket-Angebot

Sowohl den Livestream von Sky Atlantic HD als auch die On-Demand-Episoden könnt ihr mit Sky Q, Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Letzteres dürfte die mit Abstand günstigste Variante sein, denn aktuell profitiert ihr von einem besonderen Deal: Der erste Monat kostet euch nur einmalig 4,99 Euro und beinhaltet einen unbegrenzten Zugriff auf „Game of Thrones“.

Die Sendetermine für die achte und finale Staffel „Game of Thrones“ lauten folgendermaßen:

Episode 1 : Montag, 15. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit

: Montag, 15. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit Episode 2 : Montag, 22. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit

: Montag, 22. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit Episode 3 : Montag, 29. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit

: Montag, 29. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit Episode 4 : Montag, 06. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit

: Montag, 06. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit Episode 5 : Montag, 13. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit

: Montag, 13. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit Episode 6: Montag, 20. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit

