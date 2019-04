Game of Thrones - Staffel 8, Folge 3 im Stream: So schaut ihr mit Sky & Amazon zu

Die zweite Episode der 8. Staffel von „Game of Thrones“ namens „Ein Ritter der Sieben Königslande“ ist bereits seit einer Woche veröffentlicht. Wir verraten euch, was euch in der nächsten Episode erwartet und wann ihr die dritte Folge im Stream bei Sky und Amazon streamen könnt.

Nach der spannenden Premiere ging es 22. April mit Game of Thrones und der zweiten Episode namens „Ein Ritter der Sieben Königslande“ weiter. Jetzt ist klar, dass in der dritten Folge die riesige Schlacht um Westeros stattfinden wird, auf die Fans bereits so lange hinfiebern.

Wer in Deutschland direkt zur Ausstrahlung der dritten Episode dabei sein möchte, verfügt über einige Optionen. Wir erklären euch, wie ihr „Game of Thrones“ weiterhin anschauen und live streamen könnt.

Wie erreiche ich den „Game of Thrones“-Stream?

Für alle Freunde des Throns empfehlen wir in Deutschland entweder Sky Ticket oder Amazon Video. Die Premiere wird hierzulande aber ausschließlich und somit exklusiv durch Sky übertragen, doch tatsächlich ist es günstiger als gedacht, hier mitzumachen.

Ihr könnt euch einen Monat für einmalige 9,99 Euro sichern und erhaltet damit den Zugriff auf sämtliche Staffeln, alle Episoden, alle zukünftigen Folgen und sogar auf die Dokumentation „The Last Watch“.

Ihr könnt Sky Ticket jederzeit monatlich kündigen, erhaltet die finale Staffel parallel zum US-Start und zahlreiche weitere Hit-Serien.

Alternativ empfehlen wir euch den Staffel Pass von Amazon, bei dem ihr die gesamte achte Staffel sowie die Dokumentation für einmalig 19,99 Euro erhaltet. Beachtet jedoch die unterschiedlichen Ausstrahlungszeiten, die wir euch weiter unten erklären.

Wann wird Staffel 8 (Folge 3) erscheinen?

Nicht jeder darf direkt loslegen, denn wie gesagt: Sky-Kunden können unmittelbar zur Premiere zuschauen.

Mit Sky Atlantic (in Sky Ticket enthalten): Live am 29. April 2019 um 3 Uhr

Live am 29. April 2019 um 3 Uhr Mit Sky Ticket (auf Abruf): Ab 29. April 2019 um 4:20 Uhr

Ab 29. April 2019 um 4:20 Uhr Mit Amazon (auf Abruf): Ab 30. April 2019 um 0 Uhr

Jede neue Folge von „Game of Thrones“ wird in der Nacht von Sonntag auf Montag beim Fernsehsender Sky Atlantic live übertragen und zwar parallel zur Ausstrahlung in den USA. Wer bei Sky Atlantic einschaltet, wird sich also auf dem selben Stand befinden wie die US-Zuschauer!

Auf Sky Atlantic haben auch alle Abonnenten des Sky Tickets Zugriff und natürlich auch die regulären Pay-TV-Abonnenten. Falls ihr lieber das volle Angebot von Sky haben wollt, empfehlen wir euch also den kompletten Service:

Was erwartet mich in der zweiten Folge von „Game of Thrones“?

HBO, die Macher der „Game of Thrones“-Serie, haben bereits am vergangenen Montag einen Trailer zu Episode 3 von Staffel 8 veröffentlicht. Darin ist unter anderem zu sehen, dass die große Schlacht unmittelbar bevorsteht.

