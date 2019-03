Game of Thrones - Staffel 8: Exakte Termine, Uhrzeit, Länge und Streams bekannt

Die achte und finale Staffel von „Game of Thrones" rückt immer näher. Wir verraten euch, wann die einzelnen Episoden starten, wie lang sie sind und wo ihr sie streamen könnt.

Winter is coming. Im April neigt sich das Serienepos Game of Thrones seinem Ende zu, denn dann beginnt die Ausstrahlung der achten und finalen Staffel. Der verantwortliche Fernsehsender HBO hat jetzt vollständige Details zu den einzelnen Episoden bekannt gegeben.

Game of Thrones, Staffel 8: Episodenanzahl, Länge und Ausstrahlung

Die achte Staffel der Serie wird insgesamt sechs Episoden aufweisen, die im wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

So wird die Ausstrahlung aussehen:

Episode 1

Ausstrahlung USA: Sonntag, 14. April, ab 21 Uhr Ostküstenzeit

Ausstrahlung DE: Montag, 15. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit

Länge: 0 Stunden und 54 Minuten

Episode 2

Ausstrahlung USA: Sonntag, 21. April, ab 21 Uhr Ostküstenzeit

Ausstrahlung DE: Montag, 22. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit

Länge: 0 Stunden und 58 Minuten

Episode 3

Ausstrahlung USA: Sonntag, 28. April, ab 21 Uhr Ostküstenzeit

Ausstrahlung DE: Montag, 29. April, ab 3 Uhr deutscher Zeit

Länge: 1 Stunde und 22 Minuten

Episode 4

Ausstrahlung USA: Sonntag, 05. Mai, ab 21 Uhr Ostküstenzeit

Ausstrahlung DE: Montag, 06. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit

Länge: 1 Stunde und 18 Minuten

Episode 5

Ausstrahlung USA: Sonntag, 12. Mai, ab 21 Uhr Ostküstenzeit

Ausstrahlung DE: Montag, 13. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit

Länge: 1 Stunde und 20 Minuten

Episode 6

Ausstrahlung USA: Sonntag, 19. Mai, ab 21 Uhr Ostküstenzeit

Ausstrahlung DE: Montag, 20. Mai, ab 3 Uhr deutscher Zeit

Länge: 1 Stunde und 20 Minuten

© HBO

Wie schaue ich Game of Thrones Staffel 8 in Deutschland?

In Deutschland wird „Game of Thrones" exklusiv und ausschließlich von Sky übertragen. Ihr habt dabei die Wahl, wie ihr die Serie anschauen wollt: Linear, on demand oder zeitversetzt.

Jede Folge von „Game of Thrones" wird parallel zur US-Ausstrahlung immer um 3 Uhr nachts bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zur Verfügung gestellt. Am selben Tag wird die Episode bei Sky Atlantic HD um 20:15 Uhr gesendet.

Am günstigsten ist es, wenn ihr Sky Ticket abonniert, denn das kostet euch nur einmalig 4,99 Euro für zwei Monate! Hier geht's lang:

© HBO / Sky

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.