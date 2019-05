Game of Thrones - Sky Ticket kündigen: Abo beenden, so geht's!

Die letzte Folge von „Game of Thrones“ ist gelaufen und das Ende der Serie wurde eingeläutet. Wer das Sky Ticket nur dafür abonniert hat, sollte jetzt nicht vergessen, sein Abonnement zu kündigen.

Mit dem Sky Ticket konntet ihr hierzulande am besten jede neue Folge von Game of Thrones schauen. Mit der am Montag ausgestrahlten finalen Folge der Serie wird es nun jedoch Zeit, Abschied zu nehmen – also solltet ihr das Sky Ticket kündigen.

Doch wie beendet man sein Abonnement beim Sky Ticket eigentlich? Wie schafft es man es genau, dem Streamingdienst mitzuteilen, dass man keine Verlängerung möchte? Wir verraten es euch in einfachen Schritten.

So könnt ihr das Sky Ticket kündigen

Befolgt einfach die folgende Anleitung:

Besucht die offizielle Sky Ticket-Website. Meldet euch in eurem Sky Ticket-Account an. Klickt auf den folgenden Link, um zu „Meine Tickets“ zu gelangen. Alternativ klickt ihr oben rechts auf euren Namen und wählt die Option aus. Schaut unter „Meine Monatstickets“ auf die Buttons. Dort werdet ihr einen Button namens „Sky Ticket kündigen“ sehen. Draufklicken! Ihr werdet möglicherweise einen Hinweis bekommen, dass euch Sky Ticket nicht verlieren möchte. Ihr könnt euch nun dafür entscheiden, euer Abonnement zu behalten und eventuell ein Geschenk zu bekommen, oder die Kündigung einzureichen. Entscheidet ihr euch für letzteres, klickt ihr auf „Trotzdem Sky Ticket kündigen“.

Voilà! Ihr habt Sky Ticket nun offiziell gekündigt!

Was muss ich bei der Kündigung beachten?

Theoretisch könnt ihr bis zum letzten Moment warten, bis ihr euer Sky Ticket kündigt. Eure Monatsticket könnt ihr bis zum letzten Tag der Laufzeit kündigen. Kündigt ihr schon vorher, dann könnt ihr weiterhin bis zum Ende der Laufzeit eure Inhalte streamen.

Verfügt ihr über ein Entertainment-Monatsticket, dann verlängert es sich jeweils um einen weiteren Monat, solltet ihr es nicht kündigen. Habt ihr mehrere Tickts gebucht, dann könnt ihr flexibel einzelne Tickets abwählen und kündigen. Die Kündigung könnt ihr jederzeit zurücknehmen, solltet ihr euch anders entscheiden.

Bei Tages- und Wochentickets müsst ihr keine Kündigung einreichen. Dies passiert nach Ablauf automatisch.

Ich habe noch nie ein Sky Ticket gehabt. Was könnt ihr mir empfehlen?

Mit dem Sky Ticket könnt ihr eine Vielzahl an Inhalten streamen und verfügt über eine gigantische Auswahl. Egal ob die besten Serien, die neuesten Film-Blockbuster oder exklusiver Live-Sport... mit dem Sky Ticket seid ihr immer dabei.

Wir empfehlen euch die folgenden Angebote für Neukunden:

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.