Game of Thrones - Schlüsselszenen aus der Serie als Anime-Kunst

Die Künstlerin Carolina Oliveira stellt bei Instagram einige Anime-Kunstwerke aus, die Schlüsselszenen aus der TV-Serie „Game of Thrones” zeigen. Der Wiedererkennungswert ist verblüffend.

Die in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon lebende freiberufliche Künstlerin Carolina Oliveira beschäftigt sich privat unter anderem mit der Erstellung von Anime-Bildern, wobei sie ihr Augenmerk primär auf die Erfolgsserie Game of Thrones richtet. Bei Instagram gewährt sie einen Einblick.

Schlüsselszenen der Serie als Anime

Carolina fing nach eigenen Angaben im Jahr 2017 damit an, Schlüsselszenen aus „Game of Thrones“ in Anime-Form nachzubilden. Die Ergebnisse sind beeindruckend und verblüffend originalgetreu. Auf den Bildern ist etwa Lord Tywin Lennisters Rechtfertigung für das Gemetzel an den Starks, die sogenannte Rote Hochzeit, zu sehen. Ein anderes Werk zeigt eine kniende Brienne von Tarth, die ihren Herzenswunsch äußert, einem guten Herrscher zu dienen.

Sowohl Charaktere als auch abgebildete Szenen weisen in den Anime-Umsetzungen einen hohen Wiedererkennungswert auf. Ein Zeichen, dass der Plot als Zeichentrickversion wahrscheinlich ebenso gut funktionieren würde. Ob es jemals eine animierte Fassung geben wird, ist ungewiss. Bis dahin kann man sich an den wunderbaren Standbildern der talentierten Carolina Oliveira erfreuen.

Die achte und finale Staffel von „Game of Thrones“ endete im vergangenen Mai und sorgte in der Fangemeinde für heftige Kontroversen. Den Machern wird vorgeworfen, die komplexe Handlung der Serie im Eiltempo und mit zahlreichen Logiklücken abgeschlossen zu haben. Bleibt zu hoffen, dass die geplanten Ableger wieder auf gewohntem Niveau sein werden.