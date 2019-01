Game of Thrones - Schauspieler verrät die Laufzeit der einzelnen Episoden von Staffel 8

Der notorische Game of Thrones-Schauspieler Peter Dinklage hat verraten, wie viel Laufzeit die einzelnen Episoden von Game of Thrones: Staffel 8 innehaben werden. Damit ist ein weiteres Rätsel um die 8. Staffel gelöst.

Langsam geht es in die heiße Phase von Game of Thrones. Die 8. Staffel steht in den Startlöchern, die Produzenten haben bereits bekannt gegeben, dass Game of Thrones: Staffel 8 ab dem 14. April 2019 ausgestrahlt wird. Im Anschluss bekommen wir es mit sechs neuen Episoden zu tun, die das Finale der Serie darstellen.

Game of Thrones Alle 7 Staffeln pünktlich nachholen: Wann müsst ihr dafür beginnen?

Und noch lange bevor die erste Episode der 8. Staffel gezeigt wird, sickern immer wieder neue Details durch wie die erste Szene aus der neuen Staffel oder die Tatsache, dass das Ende Herzen brechen soll.

GoT Staffel 8: Länge der Episoden

Nun hat sich der GoT-Star Peter Dinklage zu Wort gemeldet und geht ein wenig näher auf die Länge der einzelnen Episoden ein. Der Schauspieler, der in der Serie Tyrion Lennister spielt, hat via Instagram verraten, wie lange die einzelnen Episoden sein werden. Er schreibt lediglich:

"Die Laufzeit für jede der sechs Episoden in Game of Thrones: Staffel 8!"

Und dazu hat er ein Bild gepostet mit den einzelnen Angaben. Bei der Länge verhält es sich demnach wie folgt:

Game of Thrones: Staffel 8, Episode 1 - 60 Minuten

Game of Thrones: Staffel 8, Episode 2 - 60 Minuten

Game of Thrones: Staffel 8, Episode 3 - 80 Minuten

Game of Thrones: Staffel 8, Episode 4 - 80 Minuten

Game of Thrones: Staffel 8, Episode 5 - 80 Minuten

Game of Thrones: Staffel 8, Episode 6 - 80 Minuten

HBO hat diese Angaben zwar noch nicht offiziell bestätigt, der französische Sender OCS soll dies jedoch bestätigt haben, nachdem das Magazin Premiere nachhakte.

Den ersten Teaser-Trailer zu Game of Thrones: Season 8 namens "Crypts of Winterfell" gibt es zudem bereits zu sehen. Diesen könnt ihr euch hier anschauen:

Game of Thrones Starttermin und Teaser zur achten Staffel veröffentlicht