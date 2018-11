Game of Thrones - Releasetermin für Staffel 8 bekannt gegeben

HBO hat endlich mehr Details zum Start der achten und finalen Staffel von Game of Thrones bekannt gegeben. Im April 2019 soll das Rennen um den Thron beginnen, bestätigte der Sender.

Die achte und somit auch finale Staffel von Game of Thrones nähert sich ihrem Ende, jetzt steht endlich ein Releasetermin fest: Wie der ausstrahlende Sender HBO bekannt gab, soll die erste Episode im April 2019 erscheinen.

Im Rahmen eines neuen Trailers und des Hashtags #ForTheThrone wurden mehrere Szenen aus den neuen Episoden gezeigt. HBO fasst die Geschehnisse der Vergangenheit kurz und knapp zusammen:

Jede Schlacht.

Jeder Verrat.

Jedes Risiko.

Jeder Kampf.

Jedes Opfer.

Jeder Tod.

Alles #FürDenThron.

Erste Details zu Staffel 8

Die achte Staffel wird diesmal lediglich sechs Episoden umfassen, die jedoch bis zu 90 Minuten lang sein und somit Spielfilmlänge entsprechen sollen. Die Dreharbeiten starteten im Oktober 2017 und endeten im Juli diesen Jahres.

Mehr zum Ende der Serie:

Game of Thrones Dreharbeiten beendet - "Das Ende wird einige Herzen brechen"

Wie auch schon in Staffel 7, wird Staffel 8 nicht auf einem der Bücher basieren, die für die restliche Serie als Originalvorlage gelten. Allerdings werden Elemente aus den noch folgenden Büchern The Winds of Winter und A Dream of Spring eingebaut.

Game of Thrones streamen: So geht's

In Deutschland wird Game of Thrones von Sky übertragen, wo auch alle bislang erschienenen Episoden zum Abruf bereitstehen. Mit einem Sky Ticket könnt ihr schon jetzt für nur 4,99€ alle sieben bisherigen Staffeln streamen:

