Game of Thrones - Neues Opening zur finalen Staffel sorgt für Furore bei den Fans

Game of Thrones-Fans haben lange auf diesen Tag gewartet. Die letzte Staffel startete vor einigen Stunden mit der ersten Folge. Es hat sich aber etwas geändert: Ein neues Intro sorgt für Furore.

Die achte Staffel von Game of Thrones wurde eingeläutet. Die Geschichten um den eiserenen Thron in Westeros werden bald ein Ende finden. Fans aus aller Welt warteten gespannt auf den Auftakt der Abschluss-Season.

Der Winter ist gekommen

Sender HBO hatte dabei direkt zum Start der neuen Staffel etwas Besonderes parat. Ein neues Intro stimmt nun auf die Folgen ein - und sorgt für Furore unter den Fans.

Der Winter ist da und das sieht man dem neuen Einspieler auch an. Deutlich düsterer gestaltet sich das Opening - nach wie vor nutzen die Verantwortlichen aber das künstlerische Stilmittel der mechanischen Umgebungen, die sich schrittweise aufbauen und verschiedene Orte des Kontinents zeigen, die in der Episode zu sehen sein werden. Ebenfalls zu sehen: Der Eiserne Thron mit dem Lannister-Banner.

Fans freuen sich über neues Opening

Zahlreiche Reaktionen der Fans auf das neue Intro häufen sich nun im Netzt. Überwiegend wird das Opening sehr gut aufgenommen. Hier sind einige Impressionen:

Loving the new title sequence for #GoT #GameofThrones - it’s darker since winter is here.. — Gautam Godse (@gautamgodse) 15. April 2019

NEW TITLE SEQUENCE ALERT WINTER IS HERE — Trenise Ferreira (@TreniseFerreira) 15. April 2019

It's the title sequence

the whole watching party is screaming "oh wow oh man oh wow winter"



but all I've ever heard about this show is that it's winter coming so why are we surprised? — Ally Beans, CSA (@castingbyally) 15. April 2019

They’ve changed the title sequence 😭 winter is here 😭 — Sammy (@sammyrogan_) 15. April 2019

A NEW title sequence? The realm is battening down the hatches for winter #spoilers — The DePaulia (@TheDePaulia) 15. April 2019

1st part of #GameofThrones has been insane!!! Love it! New title intro looks so cool! 😇 — 𝓑𝓮𝓮🐝 (@biancaobray) 15. April 2019

#GameofThrones Loving a new title sequence! 😍🙌 — Lowri Wyn Hughes (@LowriWyn18) 15. April 2019

Wer das neue Opening noch nicht kennt, es aber gerne sehen möchte, kann es hier tun: