Game of Thrones - Neue Bilder zur 8. Staffel veröffentlicht!

Der Winter ist nun endlich da! HBO veröffentlichte gestern die ersten Bilder zur letzten Staffel von Game Of Thrones und deutet auf ein episches Ende mit all unseren Lieblingscharakteren hin.

Viel wissen wir noch nicht über die vorerst letzte Staffel zu Game Of Thrones. Zwei Mini-Trailer und einige Set-Fotos konnten unseren Suchtfaktor nach der epischen Fantasy-Serie bislang noch nicht wirklich stillen. Jetzt will uns HBO erneut mit ersten offiziellen Bildern zur achten Staffel teasen, die die Rückkehr unserer Lieblingscharaktere versprechen.

Wer wird auf dem Thron sitzen?

Nein, ihr seid nicht die Einzigen, die die Tage bis zur achten und letzten Staffel von Game Of Thrones zählen. Am 14. April ist es dann endlich so weit, und der Kampf um den eisernen Thron geht in die vorerst letzte Runde. Mindestens ein Spin-off zum Fantasy-Epos ist bereits angekündigt, aber bis wir uns darauf mental vorbereiten können, müssen wir erst wissen, wie die Hauptgeschichte zu Ende gehen wird.

Details zur Handlung sind, in guter alter HBO-Tradition, bislang noch ein streng gehütetes Geheimnis. Und auch die neu veröffentlichten Bilder geben nicht viele Hinweise darauf, was auf unsere Helden zukommen wird. Doch dürfen wir nun sicher sein, dass jeder unserer Lieblingscharaktere wirklich zurückkehren wird.

Die Bilder sprechen zwar inhaltlich nicht viel Neues aus, zeigen John Schnee, Daenerys Targaryen, Tyrion Lennister, Arya Stark, Cercei Lennister und Co. aber entschlossener denn je. Wir alle fiebern darauf hin, wer die letzte Schlacht überleben und schlussendlich auf dem Thron sitzen wird, und unsere Hauptfiguren scheinen sich genau dasselbe zu fragen.

Bis zum Start der letzten Staffel sind es ab heute übrigens noch genau 67 Tage. Genauso viele Episoden gibt es außerdem bisher, was es zum perfekten Zeitpunkt macht, ab heute einen Serienmarathon zu starten. Wenn ihr also eure Erinnerungen zu den Geschehnissen in Westeros ein wenig auffrischen wollt, dann ist jetzt der richtige Moment!

Die letzte Staffel von Game Of Thrones startet am 14. April 2019 und wird mit sechs Folgen die Kürzeste sein. Einen kleinen Trost gibt es jedoch: Alle Folgen laufen scheinbar in Spielfilmlänge.