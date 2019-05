Game of Thrones - Nach Starbucks-Kaffeebecher: Fans entdecken Wasserflasche in der finalen Folge

Die Zuschauer von „Game of Thrones“ haben Adleraugen, ihnen entgeht wahrlich nichts. Nach dem Kaffeebecher-Fiasko werden die Fans nun auf einen weiteren Filmfehler aufmerksam.

Der berüchtigte Starbucks-Kaffeebecher aus Game of Thrones Staffel 8, Episode 4 ist bereits in die Geschichte der berühmtesten Filmfehler aller Zeiten eingegangen, doch nun bricht ein weiterer Sonnenstrahl am Horizont herein, der auf einen weiteren Fehler in der finalen Episode deutet.

Game of Thrones Recap Staffel 8 Episode 6 - Die letzte Strophe des Lieds von Eis und Feuer

Vorsicht, potenzielle Spoiler!

Dieses Mal trifft es die finale Episode 6 aus Staffel 8, in der sich eine Requisite eingeschlichen hat, die wohl gar keine sein sollte. Im Detail handelt es sich um eine Wasserflasche aus Plastik, die dem Pappbecher wohl in nichts nachsteht.

Die Flasche lässt sich in der Szene auffinden, in der die Großen Häuser von Westeros in Königsmund zusammentreffen und über das Schicksal von Tyrion Lannister und Jon Snow entscheiden. In der Runde hat sich wohl ein geheimer Gast eingeschmuggelt, wie wir auf den Bildern erkennen können.

Die Wasserflasche sieht man am linken Fuß von Samwell Tarly (John Bradley), die der Schauspieler wohl mit seinem Fuß verbergen wollte. In dem nachfolgenden Ausschnitt vom Twitter-User Bethisloco kann man dies ganz gut erkennen:

Fans halten das für einen schlechten Scherz, die nicht glauben können, dass es erst mit dem Starbucks-Kaffeebecher und nun direkt wieder mit der Wasserflasche passiert.

Andere Zuschauer fanden den Vorfall mit dem Kaffeebecher so lustig, dass der Wunsch nach einer entsprechenden Mod für Skyrim laut wurde. Gefragt, getan und so haben einige Modder den Starbucks-Becher nun für diverse Mods programmiert.

