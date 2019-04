Game of Thrones - Meistgesuchte Charaktere aus Staffel 8 bekannt

Die Fans warten schon ganz gespannt auf Staffel 8, Episode 3 von „Game of Thrones“. Um sich die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, googlen die Fans ihre Lieblingscharaktere. Eine Übersicht zeigt nun die beliebtesten zehn Suchanfragen.

Welcher Charakter aus Game of Thrones: Staffel 8 ist der beliebteste von allen? Und welchen Charakter mögt ihr eigentlich am liebsten? Das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich selber beantworten kann, da er unterschiedliche Vorlieben und Abneigungen gegenüber bestimmten Figuren aufgebaut hat. Aber tatsächlich könnte man sagen, dass es einige Charaktere gibt, die mehr oder weniger beliebt sind, wenn man die Suchanfragen der User auf Google diese Frage beantworten lassen würde.

Beliebteste GoT-Charaktere auf Google

Via Google Trends können wir einsehen, wie die meistgesuchten Charaktere von „Game of Thrones“ ausschauen. Wenig überraschend befinden sich Jon Snow (Kit Harington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) auf den oberen Plätzen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen geht an Jon Snow, der nur knapp vor Daenerys Targaryen liegt. Doch es gibt natürlich auch Leute, die diesen Charakter nicht so interessant finden - wie George Lucas zum Beispiel. Und womöglich zählst Du auch dazu?

Simon Rogers von Flourish hat das Ganze in eine entsprechende Grafik gesteckt, die wir euch nachfolgend eingebunden haben:

Überraschenderweise sind Prinz Joffrey Baracheon (Jack Gleeson) und Ramsay Bolton (Iwan Rheon) auf der Liste, obwohl sie schon lange kein Teil der Show mehr sind. Der Nachtkönig befindet sich auf den 7. Platz und ist demnach auch sehr interessant für die Google-User.

