Game of Thrones - Making-of der dritten Folge zeigt atemberaubende Dreharbeiten der Schlacht von Winterfell!

Die dritte Folge der neuen Staffel „Game Of Thrones“ zeigte uns die bisher epischste Schlacht aller Zeiten. Doch auch hinter den Kulissen wurde mit den elf Wochen Nacht-Dreharbeiten Geschichte geschrieben. Ein Making-of nimmt uns nun mit hinter die Kulissen der atemberaubenden Episode!

Die aktuellste Folge der letzten Staffel Game Of Thrones nahm uns in der Nacht von Sonntag auf Montag mit in die epischste Schlacht in der Geschichte von Westeros. Mit über 55 Tagen Nacht-Dreharbeiten und einem hohen Ausmaß an Schauspielern, Statisten und Crewleuten schrieben die Serienmacher Geschichte. Nie zuvor wurde eine Schlacht in solch einer Form auf die Bildschirme gebracht. „Game Revealed“ heißt die wöchentliche Making-of-Reihe, die die Zuschauer mit hinter die Kulissen der Dreharbeiten nimmt. Besonders diese Woche lohnt sich dieser Blick allemale!

Bis an die Grenzen

Das wöchentliche Making-of zur Serie, das man sich nach jeder Folge auf Youtube ansehen kann, nimmt die Fans mit hinter die Kamera und zeigt die beeindruckende Arbeit der Filmemacher, Schauspieler und Kameraleute. Diese Woche ist nicht nur die Episode in Überlänge, auch die Dokumentation dauert über 40 Minuten. Hierbei kommen die verschiedenen Abteilungsleiter, Regisseure und Setarbeiter zur Sprache und berichten exklusiv über ihre Erfahrungen am Drehort.

Neben Minusgraden, schlechten Wetterumständen, Belichtungsproblemen und Krankheiten mussten sich die Filmemacher den Hindernissen solch eines Projektes stellen. Mit über 11 Wochen Dreharbeiten, die meist nachts stattfanden, wurden diese wie zu einem echten Kampf ums Überleben. Nicht nur die epischen Szenen auf dem Schlachtfeld, auch kleinere Sequenzen, wie Aryas Stealth-Mission in der Bibliothek, brachten hier die Crewleute an die Grenzen der Möglichkeiten.

Weiterhin stellten sich die Filmemacher die Frage, wie sie nach der Schlacht der Bastarde und jeglichen anderen Schlachtsequenzen in der Geschichte des Films, diese Folge interessant machen sollten. Stumpfe Kampfszenen reichten ihnen nicht aus und so berichten die Macher über die Herausforderung, eine narrative Geschichte und Perspektive in die Schlacht zu bringen. Auch die emotionalen Tode und Twists der Folge sprechen David Benioff und D. B. Weiss, die Leiter der Serie, in diesem Making-of an und warum gerade diese Charaktere sterben mussten.

Wir empfehlen allen sehr, sich diese atemberaubende Dokumentation auf Youtube anzuschauen. Dies könnt ihr direkt unter diesem Beitrag tun und nach dieser Woche weiterhin jeden Montag auf dem offiziellen Game Of Thrones Youtube-Channel.

