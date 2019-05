Game of Thrones - Letzte Runde: Die finale Folge bringt uns ein letztes Mal lustige Memes

Das Internet schläft nie! Unter dem Hashtag #MemeOfThrones und #DemThrones erscheinen auf Twitter und Co. jede Woche die lustigsten Memes über die neuste Folge von „Game Of Thrones“. Wir haben einige davon für euch wie gewohnt im Überblick!

Zwar ist die letzte Folge und damit die komplette Serie Game Of Thrones vorbei, doch dürfen wir uns diese Woche noch über eine Reihe von lustigen Memes freuen! Auch das Finale löste eine Welle von Kreativität bei den Fans aus, die es nicht lassen konnten, ihre Liebe (und Frust) zur Serie in lustige Sprüche und Bilder umzuwandeln. Denn die allerletzte Episode konnte nicht jeden überzeugen, doch wenn es um GOT-Memes geht, hat jeder was zu lachen.

Die eisernen Memes

Neben einer Wasserflasche, die sich wie der Starbucks-Becher ins Bild geschlichen hat, löste besonders ein Moment große Reaktionen bei den Fans aus. Bran Stark wurde vom Rat der Herrscher von Westeros zum neuen König ernannt. Viele Fans sahen diese Entscheidung als komplett willkürlich an und teilten ihre Meinungen auf Twitter:

Bran, the last few seasons: “I’m not Bran.”



Tyrion: “Will you wear the crown?”



Bran, now: “King Bran sounds pretty fuckin tight to me” — Adam Jacobi (@Adam_Jacobi) May 20, 2019

Everyone: Ay, Bran should be king



Sansa: His dick don’t work lol



Bran: Wow ok a simple “nay” would’ve worked but yeah, let’s bring that up cool — rob fee (@robfee) May 20, 2019

Remember how Bran spent multiple seasons being weird and standoffish and refusing to confirm the extent of his powers when his family and friends needed reassurance, and then they offer to make him king and he's like "I knew this would happen and yes" — Jenny Nicholson (@JennyENicholson) May 20, 2019

This is how I imagine #BranStark is gonna get around King’s Landing until they install some goddamn ramps 💀 #GameOfThrones pic.twitter.com/FMPkDDgcjq — Pretty Fly for Latin Thigh Guy (@2Ply_Bi_Guy) May 21, 2019

Tyrion: the king shall be Bran the Broken



Bran: yeah actually just Bran is cool



Tyrion: Bran the busted up



Bran: ok or -



Tyrion: Bran the wheely wheely legs no feely — zaki (@ZakGhaliAZ) May 20, 2019

Sansa in front of absolutely everyone: “Bran’s dick doesn’t work.” — Rachel Fisher (@TheRachelFisher) May 20, 2019

Jamie Lannister's kingslayer level is so high, he tried to kill the king 8 seasons ago😂😂😂#GameofThrones #GameOfThronesFinale #GoTFinale pic.twitter.com/tLbJiGTUlN — ROMAN THE GENTLE (@udotai_j) May 20, 2019

Auch Briennes Entscheidung, Jaime Lennisters Geschichte im Buch der Ritter der Königsgarde fertigzuschreiben, war für viele ein gefundenes Fressen, ihren geschriebenen Eintrag etwas zu verändern:

"...and I, Brienne of Tarth, am the first women to write on Game of Thrones since season 3..." pic.twitter.com/iZevZvdLKy — Cat Staggs 🏳️‍🌈 (@CatStaggs) May 20, 2019

Whoever opens that book next after Brienne of “didn’t let the ink dry” Tarth, gone be like#GameofThrones #demthrones pic.twitter.com/tSiNAT4oKn — Kate Mary (@katee_may1220) May 20, 2019

can’t believe brienne of tarth became.....a blogger — Aaron Edwards (@aaronmedwards) May 20, 2019

“He said Brienne of Tarth had the bombest pussy”” pic.twitter.com/vx5po0d6Bv — Kim Congdon (@kimberlycongdon) May 20, 2019

Doch die Fans produzierten diese Woche nicht nur negative Memes. Viele lobten vor allem die schauspielerische Leistung des Casts, die gute Charakterentwicklung einiger Figuren, die atemberaubenden Effekte und den auffälligen Glow-up von Robin Arryn:

#GameOfThrones wait... did Robert Arryn just Neville Longbottom us? pic.twitter.com/BPKcN4O7pS — Amy Malzahn (@rummycaek) May 20, 2019

The writers deserve all the criticism they are getting, but the cinematographers/VFX teams deserve alllll the Emmy's #GameOfThrones pic.twitter.com/rvHN6UwT47 — Sohaib Shoukat (@itssohaibme) May 20, 2019

Whatever your thoughts on the final season, 1 thing is for certain. This man did one hell of a performance & we couldn't have asked for a better Tyrion Lannister. Thank you Peter Dinklage #GAMEOFTHRONES #TheFinalEpisode pic.twitter.com/zMulz3ARBn — Aegon Targaryen (@hamzasaleemkhan) May 20, 2019

ser davos changing from an illiterate man to someone who corrects grammar is the only valid character development in #GameOfThrones pic.twitter.com/aiCLnSqLDl — jk loves you 3000 (@sketchyjk) May 20, 2019

my sister & i were talking about the #GameOfThrones finale & she made a great point - Sansa’s hair has always mimicked people she’s learning from or inspired by. but now, Queen of the North in her own right, she wears it down. simple, unadorned & free to write her own story 😭😭 pic.twitter.com/4mogfP6NpO — indi/catelyn stark warrior (@chromoluminous) May 20, 2019

Defended the gays, sassed everyone she ever met, and killed Joffrey. Olenna Tyrell will always be the true queen.#GameOfThrones pic.twitter.com/iyyRJXJtOK — יעקב (@Jacob_Edwards__) May 20, 2019

Allgemein löste die letzte Folge bei den Fans eine Reihe von Tweets und Memes aus, die sich auf den Verlauf der letzten Staffel bezogen. Ob es nun der erhoffte Streichler für den Schattenwolf Geist, die Zukunft unserer Figuren oder die Qualität der achten Staffel ist. Wir haben die besten Memes für euch im Überblick:

Personally, this was my favourite scene from this episode #gameofthrones pic.twitter.com/Dzf3envpbO — Fuad (@Viseriondied) May 20, 2019

The most accurate description of how I feel about this last season... #GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/yTmcGzwNon — Tjipaha Bayron (@tjipaha) May 20, 2019

cersei and daenerys when they see each other in hell pic.twitter.com/bi0ZHMcUpa — ellie (@odairannies) May 20, 2019

This episode was written and directed by Catelyn Stark. Sansa is queen, Arya is doing her thing, Bran is king and Jon the bastard is exiled and forgotten...#Gameofthrones pic.twitter.com/qI9yRAncHU — Gaby Bauzile (@GBauzile) May 20, 2019

missandei chilling in naath after faking her death https://t.co/429fbhD8SL — Rose Dommu (@rosedommu) May 19, 2019

arya finna fucking discover america — Lord Demetrius of House Stark (@DemetriusHarmon) May 20, 2019

kings landing not even fucking wheelchair accessible. — Lord Demetrius of House Stark (@DemetriusHarmon) May 20, 2019

TYRION: People love stories. And no one has a better story than Bran



ARYA, WHO LEARNED SHAPE-SHIFTING AND MURDERED THE INVINCIBLE ICE KING OF DEATH: Bran has what now — Jason O. Gilbert (@gilbertjasono) May 20, 2019

arya: what’s west of Westeros?



arya two days later: pic.twitter.com/gfKKjOcOEh — Wes Ellis (@elliswes) May 20, 2019

Zu guter Letzt haben wir noch ein ganz besonderes Video für euch. Ein Fan nahm aus jeder Folge der gesamten Serie eine Sekunde, und bearbeitete dies zu einer Montage mit den besten Momenten. Dieses könnt ihr euch hier anschauen:

Wenn ihr weitere urkomische Memes habt, lasst sie uns gerne auf Facebook in den Kommentaren zukommen! Außerdem haben wir für euch jede Woche die aktuellste Folge „Game Of Thrones“ auf unserer Seite zusammengefasst. Wenn ihr weiterhin die letzte Staffel noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr hier das Sky-Ticket für 9,99 Euro erwerben:

© HBO / Twitter User: @KnowhereEtAl

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.