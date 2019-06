Game of Thrones - Lena Headey unzufrieden mit Tod ihres Charakters Cercei

Nicht nur die Fans waren enttäuscht von Cerceis Tod in „Game Of Thrones“. Jetzt äußerte sich die Schauspielerin selbst über den unbefriedigenden Abgang ihres Charakters.

Die letzte Staffel Game Of Thrones musste einiges an scharfer Kritik einbüßen, besonders über die unbefriedigenden Abschlüsse vieler Charaktere. Nicht nur die Fans scheinen sichtlich verärgert zu sein, mehrere Schauspieler der Erfolgsserie äußerten sich bereits negativ über das enttäuschende Finale. Lena Heady, die fast zehn Jahre lang den Superbösewicht Cercei Lennister spielte, sprach in einem Interview erstmals über den Abgang ihres Charakters.

Ein enttäuschender Tod

Übereiltes Storytelling, schlechte Charakterentwicklung, sinnloses Ignorieren von Theorien. Ja, die Macher der Serie „Game Of Thrones“, David Benioff und D.B. Weiss, müssen sich seit dem Finale im Mai einiges an Kritik anhören. Besonders die Fans sind wütend über die schlechte Abhandlung des letzten Kapitels, doch die Schauspieler einiger beliebter Charaktere äußerten sich ebenfalls verhalten über das Ende.

Ein großer Kritikpunkt ist der Abgang von Cercei Lennister, die über acht Staffeln hinweg zum gefürchtetsten Bösewicht in Westeros entwickelt wurde. Ihr unepischer Tod war für einige Zuschauer ein großes Ärgernis, denn weinend, in den Armen ihrer großen Liebe Jaimie, wirkte ihr Abgang für einige Fans recht mau und unbefriedigend.

In einem Interview mit The Guardian sprach Lena Heady über den Tod von Cercei, und was sie sich persönlich gewünscht hätte:

„Hören Sie, ich habe genau wie alle anderen auch als Zuschauer in die Serie und meine Lieblingscharaktere investiert. Und ich habe meine eigenen Kritikpunkte. Aber ich habe mich noch nicht betrunken mit David [Benioff] und Dan [Weiss] zu einem Gespräch hingesetzt. Was ich Ihnen sagen würde, ist, dass ich mir einen besseren Tod gewünscht hätte. [...] Ich war ziemlich mitgenommen. Aber ich glaube auch, dass man nicht jeden zufrieden stellen kann.“

Findet ihr, dass Cercei einen epischeren Tod verdient hätte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!